Rimini, schianto all’alba: tre giovani ricoverati in gravi condizioni

Cronaca

Rimini

| 09:13 - 06 Luglio 2019

Un'ambulanza in soccorso (Foto repertorio).

Tremendo schianto all’alba di sabato 5 luglio a Rimini. Erano da poco passate le 5 quando uno scooter, con a bordo due persone, mentre percorreva la via Emilia, in zona Celle, si è scontrato violentemente con un ciclista che è sbucato improvvisamente in strada. L’impatto è stato violentissimo: i tre feriti, due 26enni e un 24enne, sono stati soccorsi dagli operatori del 118, intervenuti immediatamente sul posto con tre ambulanze e due automedicalizzate. Ad avere la peggio uno dei due scooteristi e il conducente della bici, trasportati in gravi condizioni all’ospedale “Bufalini” di Cesena. L’altro ferito è stato trasportato all’ “Infermi” di Rimini. Sul posto, per la dinamica del sinistro, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.