Affidarsi al noleggio a lungo termine: conviene davvero?

07:43 - 06 Luglio 2019

Negli ultimi anni sempre più automobilisti stanno optando per il noleggio a lungo termine. Ma che cos'è esattamente? Di fatto, non è altro che una particolare formula contrattuale, mediante la quale il contraente ha la possibilità di affittare una vettura per un periodo di tempo definito, che può variare da un minimo di un anno ad un massimo di cinque.

In questo lasso di tempo il conducente si impegna a versare un canone mensile fisso, che viene stabilito al momento della stipula. L'importo varia da un automobilista all'altro, in base ad una serie di fattori: la marca dell'auto, il chilometraggio ed i servizi inclusi (RC Auto, bollo, cambio gomme, assistenza stradale, ecc.).

Una volta scaduto il contratto, il contraente restituisce la vettura e può decidere se affittarne un'altra o se intraprendere un'altra strada. L'importante è scegliere una società di noleggio valida ed affidabile. Non sai a chi rivolgerti? Allora, non ti resta che visitare il www.noleggioclick.it e scegliere la vettura dei tuoi sogni.

Quali sono i vantaggi del noleggio a lungo termine?

Questa formula innovativa di noleggio permette di semplificare notevolmente la vita degli automobilisti, in quanto consente di risparmiare e di avere pochi pensieri. Infatti, chi sottoscrive questo particolare tipo di contratto, che può essere un privato o un professionista, ha la possibilità di allontanare le preoccupazioni relative alla manutenzione ed all'assicurazione della vettura. Del resto, quando si è possessori di un'auto, è necessario farsi carico di tutte le spese relative ai possibili guasti.

Ciò vuol dire, nella maggior parte dei casi, l'esborso di una grande quantità di denaro, nonché lo stress che sale alle stelle. Affidandosi, invece, al noleggio a lungo termine questo tipo di problemi diventano solo un lontano ricordo. Tuttavia, non bisogna dimenticare che quando si acquista una macchina, è necessario anche provvedere personalmente al pagamento del bollo, dell'RC Auto e del cambio gomme.

Queste spese possono pesare non poco sul bilancio familiare. Con il noleggio a lungo termine i costi di gestione sono chiari e non cambiano con il tempo. Così facendo, quindi, si ha la possibilità di organizzarsi al meglio e di non trovarsi con l'acqua alla gola in caso di imprevisti. Dopotutto, rimane da pagare extra solo il carburante, che dipende dal tipo di utilizzo che si fa della vettura.

Altri aspetti importanti da considerare

É importante sottolineare anche che il noleggio a lungo termine permette, non solo di scegliere la vettura da guidare per il lasso di tempo stabilito in fase di stipula del contratto, ma anche di sostituirla con facilità. Ciò è importante soprattutto per chi macina tanti chilometri, magari per motivi di lavoro, ma anche per chi ha semplicemente il piacere di cambiare.

Secondo quanto emerso da una recente analisi di mercato, ad usufruire di questo particolare servizio sono prevalentemente gli uomini con un'età compresa tra i 35 ed i 40 anni. La scelta è dovuta, stando ai dati raccolti, soprattutto per motivi di business, anche se i privati stanno dimostrando un forte interesse.

Di fatto, sembra che si stia verificando un cambio di tendenza. Infatti, la maggior parte dei giovani automobilisti non sente più la necessità di possedere a tutti gli effetti una vettura, bensì di poterne usufruire, giacché si tratta di un mezzo irrinunciabile per gli spostamenti quotidiani.