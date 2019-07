Baseball giovanile, il primo Trofeo del Galeone è stato vinto dal Rimini 86

Sport

Repubblica San Marino

| 21:33 - 05 Luglio 2019

Le squadre partecipanti al Trofeo del Galeone (foto Brambilla).

Il 1° Trofeo del Galeone è stato vinto dal Rimini 86. Ricordiamo la formula particolarissima di questa manifestazione. Quattro squadre (San Marino, Pirati, Falcons e Rimini 86) hanno affrontato i giocatori del San Marino Baseball di Serie A1, con i ragazzi alla battuta e i ‘fratelli maggiori’ in difesa (tre interni e due esterni, più il catcher Simone Albanese). Le semifinali si sono svolte al meglio dei 6 inning e la finale si è disputata secondo la formula del tie-break (1 inning). Nella prima semifinale il Rimini 86 ha avuto la meglio dei Falcons per 12-5, mentre nella seconda i Pirati dello Junior Rimini hanno battuto il San Marino per 14-0.

In finale a vincere, per 1-0, è stato il Rimini 86 sui Pirati. A loro è stato consegnato il 1° Trofeo del Galeone, mentre a tutte le squadre sono andate in premio le palline Teammate. Il primo lancio della manifestazione è stato effettuato da Beppe Carelli, mentre nella finale ha lanciato Alessandro Maestri. Premio per miglior battitore a Filippo Taddeo (Junior Rimini), che ha concluso con un 3/3 impreziosito da due tripli.

A seguire si è svolto l’home run derby tra i giocatori del San Marino di Serie A1. Hanno partecipato Flores, Giordani, Reginato, Imperiali, Epifano, Celli e Rondon. In finale sono arrivati Flores e Celli, con quest’ultimo ad aggiudicarsi la vittoria.