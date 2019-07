‘Sosta sicura’, bloccato venditore abusivo nell’area Rubicone Est: denunciato 71enne

Cronaca

Rimini

| 17:17 - 05 Luglio 2019

La merce sequestrata.

Sono stati rafforzati, in questi giorni, i controlli della Polizia di Stato a garanzia dei turisti che passeranno in Riviera le loro vacanze, anche nelle aree di sosta per prevenire truffe.

Proprio venerdì mattina, verso le 7, sulla A14, nell’area di sosta Rubicone Est, gli agenti della Polizia di Rimini hanno individuato e bloccato un venditore abusivo: il 71enne, di origini napoletane, residente in provincia, stava importunando gli automobilisti cercando di vendere insistentemente la merce, merce che è stata sequestrata mentre l’uomo è stato denunciato.

La Polizia stradale consiglia a tutti gli utenti della rete autostradale di effettuare acquisti solo presso gli esercizi commerciali autorizzati e di diffidare di soggetti ed individui sconosciuti che propongono solitamente merce provento di furto o che pongono in essere vere e proprie truffe.