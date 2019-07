VIDEO Magazzino agricolo in fiamme, locale totalmente distrutto

Cronaca

Mercatino Conca

| 16:29 - 05 Luglio 2019

Fiamme nella mattinata di venerdì 5 luglio in un magazzino agricolo a Mercatino Conca (PU). La squadra dei Vigili del fuoco di Rimini con il distaccamento di Cattolica è intervenuta alle ore 9:45 circa in sostegno al comando di Pesaro-Urbino con tre autobotti e due autopompe serbatoio.

Al loro arrivo i pompieri si sono trovati il magazzino avvolto dalle fiamme che avevano raggiunto nella completezza la sua superficie. All' interno erano in sosta mezzi agricoli e meccanici. Gli operatori, utilizzando un particolare cannoncino che spara liquido schiumogeno, sono riusciti ad avere ragione delle fiamme solo dopo due ore, con un totale di sette automezzi. Ingenti i danni, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.