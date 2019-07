Tennis, Andruccioli batte Agnello e si aggiudica il memorial Cicconetti

Sport

Rimini

| 16:25 - 05 Luglio 2019

Luca Andruccioli ha vinto il memorial Cicconetti.



Luca Andruccioli conferma il suo momento d’oro e conquista il titolo nel torneo nazionale di 3° categoria del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, il memorial “Arnaldo Cicconetti”. Il 4.1 del Ct Casalboni, che chiaramente vale molto di più della sua attuale classifica, ha battuto giovedì sera in finale Massimiliano Agnello (3.1), testa di serie n.4, che giocava sui campi di casa con un secco 6-3, 6-1. In semifinale Andruccioli aveva battuto 4-6, 6-1, 7-6 Alberto Briolini (3.5), mentre Agnello si era imposto per 7-6, 4-6, 6-4 nel derby su Massimiliano Zamagni (3.1, n.1). Al termine le premiazioni effettuate dal direttore del Circolo, Roberto Raffaelli, e dal giudice di sedia, Antonio Giorgetti.La finale del tabellone di 4° tra Filippo Francini (4.1, n.1) e Giovanni Casadei (4.1, n.2) è in programma sabato alle 17.30.

IGEA MARINA. Il Tennis di qualità fa tappa da domani (sabato) al Circolo Venustas di Igea Marina. E’ tutto pronto, infatti, per il torneo nazionale Open maschile del Circolo di Igea (1.000 euro di montepremi), il trofeo del Gelso. Sono 70 i giocatori al via, tra questi i big sono sicuramente i 2.4 Giacomo Botticelli, Alessandro Canini, portacolori del Tennis Viserba, ma tecnico proprio al Ct Venustas, Lorenzo Cremonini, Marco Giangrandi ed Alessandro Rondinelli, a seguire i 2.5 Mattia Bandini, Riccardo Cecchi e Lorenzo Monti. La qualità è piuttosto alta, a conferma della tradizione di questo torneo che propone sempre un tennis molto interessante, soprattutto da parte dei più giovani.



CERVIA Prosegue sui campi del Ct Cervia il memorial “Mario Cortesi”, il torneo di 3°. Maschile, seconda sezione, 1° turno: Gabriele Simonini (4.2)-Alessandro Donati (4.3) 6-4, 1-6, 10-6, Luigi Angeli Bertaccini (4.3)-Luca Continelli (4.2) 5-7, 6-4, 10-4, Renzo Faedi (Nc)-Francesco Mancini (4.3) 6-0, 6-4. 2° turno: Claudio Moni (4.2)-Gregorio Valducci (4.1, n.8) 6-3, 4-6, 11-9, Matteo Meroni (4.1, n.13)-Giovanni Pambianco (4.3) 6-3, 6-1, Sandro Grossi (4.1, n.12)-Stefano Sassi (4.1) 6-0, 6-1, Nicolò Metafonti (4.1, n.7)-Antonio Mancini (4.2) 7-6, 6-2, Fabrizio Mariani (4.1, n.15)-Samuele Cortesi (4.1) 6-2, 6-1.

Femminile, 2° turno: Lara Alberighi (3.4)-Alice Amadori (3.5) 1-6, 6-1, 6-0, Alice Stella (4.1)-Gloria De Santis (4.2) 5-7, 6-1, 6-2. 3° turno: Greta Vagnini (3.4, n.3)-Adriana Iaselli (4.1) 6-0, 6-3.