Viserba, rogo nella piazza centrale: brucia la giostra dei bambini

Cronaca

Rimini

| 16:02 - 05 Luglio 2019

La giostra di Piazza Pascoli distrutta dalle fiamme.

Brutto risveglio a Viserba venerdì 5 luglio: è andata nuovamente a fuoco la giostrina di Piazza Pascoli, non è infatti la prima volta: già nell’agosto 2017 ignoti vandali avevano appiccato il fuoco all’attrazione (QUI la notizia). Il malcontento dei cittadini della zona si percepisce sui social, più precisamente sul gruppo “Sei di Viserba se..”, dove un utente, oltre a una gallery che immortala la giostra completamente distrutta, lamenta le difficoltà e i disagi che i cittadini si trovano ad affrontare. I fatti sono accaduti “entrambe le volte di notte”, si sottolinea, da qui la richiesta di più sicurezza, con più telecamere a circuito chiuso per monitorare la piazza nelle ore notturne.

Chiaramente gli abitanti della zona invocano più attenzione da parte dell’Amministrazione a tutela del territorio in cui, evidentemente, non si sentono sicuri.