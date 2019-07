San Marino Baseball in lutto: è morto nella notte il giovane dirigente Christian Giardi

Sport

Repubblica San Marino

| 15:34 - 05 Luglio 2019

Lutto in casa Marino Baseball.





E' morto all'improvviso, nella notte, Christian Giardi, giovane del dirigente del baseball San Marino. Ne dà notizia il club del titano.

"Siamo increduli, scioccati, distrutti. Per noi, per la nostra famiglia del San Marino Baseball, è un giorno tragico. Nella notte è morto Christian Giardi. Aveva 43 anni, ne avrebbe compiuti 44 a settembre. Pochi, pochissimi per essere strappato così alla vita.

Christian ha partecipato come tutti noi all’organizzazione del torneo di baseball di ieri sera, il 1° Trofeo del Galeone, un evento riuscito al quale lui ha dato una grossa mano, come sempre. In tarda serata, in un clima di relax al campo con tutti i partecipanti e gli spettatori ormai andati via, Christian s’è sentito male. E' stata chiamata immediatamente un’ambulanza, che lo ha portato in ospedale. Qualche ora dopo, nella notte, Christian è venuto a mancare.

In tutta sincerità il dolore in questo momento non è misurabile. Christian Giardi non solo è stato un nostro tifoso appassionato. Christian era uno di noi.

Tutti noi, dirigenza, staff tecnico, giocatori e collaboratori del San Marino Baseball, siamo vicini alla sua famiglia e a chi gli ha sempre voluto bene in questo momento di infinita tristezza.

Ciao Christian…"