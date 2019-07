Be-Fantasy: principesse, maghi, draghi e cavalieri, un mondo magico tutto da scoprire a Le Befane

Eventi

Rimini

| 15:17 - 05 Luglio 2019

Be-Fantasy a Le Befane.

Dal 6 al 28 luglio 2019, per quattro fine settimana consecutivi (6,7-13,14-20,21-27,28), a Le Befane Shopping Centre di Rimini nasce il mondo magico di Be-Fantasy, un universo fantastico dedicato a grandi e piccini dove sarà possibile incontrare i personaggi e le creature delle fiabe e delle saghe fantasy più amate e conosciute di ogni tempo. Dalla Bella addormentata nel bosco ai draghi e cavalieri del favoloso mondo di Dungeons & Dragon, dal mitico Re Artù all'epica de Il signore degli anelli fino agli avvincenti protagonisti di Assassin's creed e de Il trono di spade.



Be-Fantasy è la nuova iniziativa promossa da Le Befane Shopping Centre di Rimini realizzato da Wasama Creative Factory e dedicata a tutti gli appassionati, i curiosi, gli amanti del genere fantasy: attraverso spettacolari scenografie e ambientazioni che ricordano le pagine di un gigantesco pop-up, performer, artisti, attori, acrobati e cantanti, luci ed effetti speciali, all'interno del centro commerciale prenderanno vita fantastici live show e indimenticabili duelli e combattimenti.



Ogni fine settimana, dalle 10.00 alle 20.00, non mancheranno inoltre coinvolgenti attività di intrattenimento, sfilate in costume, meet and greet, work-shop di trucco cinematografico, laboratori creativi, truccabimbi, giochi di ruolo e laboratorio della Scuola di Fumetto di Rimini. Sarà inoltre possibile incontrare e fare selfie con Biancaneve e Grimilde, Rapunzel, Anastasia, Aurora e Malefica, La bella e la bestia, Pocahontas, Vaiana, Odette, Aladdin e Jasmine o ritrovarsi catapultati nel regno dei ghiacci con Elsa e Anna in compagnia del mitico Olaf, sfidare a duello Peter Pan, Capitano Uncino e la sua ciurma di filibustieri. E ancora, immergersi nelle profondità dell’oceano con la bellissima Ariel e la terribile Ursula per ascoltare il meraviglioso canto delle sirene, incontrare nel bosco il magico albero parlante o addirittura cimentarsi nel tiro con l’arco con Merida e Robin Hood!!



A Le Befane di Rimini rivivranno le gesta eroiche del re più leggendario di tutti i tempi, Artù, i cavalieri della tavola rotonda e le vicende della “Spada nella Roccia”: rievocazioni, incoronazioni, duelli tra paladini e orchi, elfi e maghi. Ci si potrà infine imbattere in giganteschi draghi alati, cavalieri del caos e personaggi di avventure e cronache fantasy come The Witcher, Assassin’s Creed, il signore degli anelli e il Trono di spade.



BE-Fantasy al cinema! Speciale programmazione quotidiana: tutti i giorni dal 6 al 28 luglio

Grazie alla partnership con il Multiplex Giometti de Le Befane Shopping Centre, completa ed arricchisce l'evento Be-Fantasy una speciale programmazione di film fantastici e di animazione: la rassegna (sempre dal 6 al 28 luglio) prevede un'unica visione giornaliera alle 17.30. Biglietto a prezzo speciale di 3€ per chi presenta il coupon della promozione dedicata ai possessori della Be Fan Card, la fidelity card gratuita de Le Befane che può essere richiesta all'Info Point.



Ecco il programma:

6, 7, 8, 9 e 10 luglio: Animali fantastici - I crimini di Grindelwald / 11, 12, 13 e 14 luglio: Il mistero della casa nel tempo / 15, 16, 17 luglio: Lo schiaccianoci / 18, 19, 20, 21 luglio: Aladdin / 22, 23, 24 luglio: Otzi e il mistero del tempo / 25, 26, 27, 28 luglio: Mary Poppins





Grazie alla partnership con PhotoSi, leader italiano nei servizi di stampa fotografica, tutti i possessori della Be Fan Card potranno stampare gratuitamente con l’innovativo sistema PrintCube, attivo sul set di Be Fantasy, una foto ricordo dell’evento, presentando i coupon Be Fan Card.