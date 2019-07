Porta Galliana a Rimini, lavori in partenza lunedì 8 luglio: ecco come cambia la viabilità

Attualità

| 13:25 - 05 Luglio 2019

Il cantiere di Porta Galliana a Rimini.

Prende avvio lunedì 8 luglio, per terminare prima dell’inizio delle attività scolastiche, l’intervento per la risoluzione definitiva delle interferenze fognarie da sottoservizi nel sito di sedime di Porta Galliana, uno dei luoghi identitari di Rimini che al termine dei lavori sarà restituito alla città tornando ad essere un luogo a disposizione dei riminesi.



VIABILITÀ

I lavori per la realizzazione di un ramo di fognatura bianca comporteranno nella prima fase la chiusura totale al traffico di via Bastioni Settentrionali nel tratto da via Dei Cavalieri a via Dei Mille, mentre nella seconda fase la chiusura al traffico sarà parziale grazie al solo restringimento della carreggiata. Dall’8 luglio i veicoli provenienti da monte in direzione mare sulla circonvallazione occidentale, dopo aver superato il Ponte di Tiberio e imboccato il primo tratto dei Bastioni settentrionali, saranno obbligati a svoltare a destra su via Cavalieri per poi raggiungere via Gambalunga fino a piazzale Cesare Battisti. Consigliati dunque itinerari alternativi come via Tripoli a sud o via Tonale a nord.