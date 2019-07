Bellaria Igea Marina, sicurezza stradale e rete trasporti: la Provincia conferma le promesse

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:21 - 05 Luglio 2019

Il Presidente della Provincia Riziero Santi con il neo Sindaco Filippo Giorgetti.

Gli incontri istituzionali in Provincia con gli amministratori dei Comuni dopo il voto del 26 maggio sono proseguiti oggi (venerdì 5 luglio) con la visita del neo Sindaco di Bellaria-Igea Marina Filippo Giorgetti. Nel corso dell’incontro il Presidente della Provincia Riziero Santi ha confermato gli impegni in tema di viabilità e in particolare quello per la soluzione dei problemi di sicurezza della SP13bis.



Altro tema affrontato il Tpl e le implicazioni della prossima entrata in servizio di MetroMare. In tema di Tpl, il Presidente Santi ha assicurato la sua collaborazione per la soluzione dell’annoso problema di Bellaria-Igea Marina, il cui territorio posto al confina con la Provincia di Forlì-Cesena sconta ancora per questo circa un chilometro di vuoto nella copertura della rete dei trasporti. Santi si è impegnato a sollecitare Agenzia Mobilità Romagnola per la soluzione del problema.