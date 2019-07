Formazione e orientamento per i ragazzi anche in estate con Erba Vita e le aziende Valpharma

Attualità

Rimini

12:35 - 05 Luglio 2019

Studenti in aula magna.

La formazione dei ragazzi al centro dei programmi responsabilità sociale di Erba Vita, Valpharma International e Valpharma San Marino.

Il Polo della Salute romagnolo, prosegue anche nella pausa estiva il rapporto di collaborazione con gli istituiti scolastici, in particolare sostenendo assieme ad altre importanti imprese del territorio il Rimini High School Summer Camp a cura del Liceo Scientifico Einstein.



Dal 9 al 13 Luglio, infatti, si svolgerà la V^ edizione del progetto di formazione extrascolastica: ‘DNA, la spirale della vita: storia, ricerche, scoperte e applicazioni della Genetica’, rivolto agli studenti delle scuole superiori della provincia di Rimini, di Savignano e Cesenatico.

La Summer School offrirà ad un massimo di 50 studenti l’opportunità di seguire lezioni frontali e laboratori condotti da illustri docenti di Genetica applicata, Filosofia e Comunicazione, Genetica Agraria e Biotecnologie, Biologia integrata, Genetica medica e applicata dell’Università di Bologna.

I ragazzi si muoveranno tra le aule dei campus universitari di Rimini, Bologna e Trento e sarà per loro un’importante occasione di orientamento in vista della scelta del percorso universitario.

Martedì 9 luglio alle ore 10.30 aprirà le giornate formative la lettura magistrale del genetista e scrittore Guido Barbujani, docente presso l’Università di Ferrara.

Il Camp si aprirà anche alla comunità con la conferenza ‘Geni a bordo, il DNA incontra Facebook’ condotta dal giornalista e divulgatore scientifico Sergio Pistoi che martedì 9 luglio alle ore 21.00 si svolgerà al Cinema Teatro Tiberio di Rimini.