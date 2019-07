Campionato tennis a squadre le tre formazioni maschili di Morciano si giocano l’accesso alla finale dei playoff

Sport

Morciano

| 12:23 - 05 Luglio 2019

Prosegue l’avventura del Circolo Tennis di Morciano di Romagna nel campionato regionale di tennis a squadre (la ‘Coppa Italia’). Nell’ultima giornata le tre squadre maschili (categoria D4) di ‘360 Sport’ hanno messo a segno un ‘triplete’, aggiudicandosi l’accesso alla fase successiva dei rispettivi tornei. In grande spolvero la formazione guidata dal capitano Oscar Cervellieri, che ai quarti di finale dei playoff ha eliminato il Circolo Tennis Cerri di Cattolica con un netto 3-0. In semifinale Cervellieri e compagni dovranno vedersela in trasferta contro il Fidenza (appuntamento domenica 7 luglio). In palio l’accesso alla finale del tabellone che, in caso di vittoria, darà diritto al salto di categoria. Obiettivo promozione in D3 anche per la compagine capitanata da Tommaso Morotti e composta da Davide Arduini, Eros Venturi e Nicolò Pari. Dopo aver dominato il proprio girone di qualificazione, le racchette di ‘360 Sport’ sono andate a segno nel primo turno del tabellone playoff contro Ippodromo Cesena e ora si preparano ad affrontare il Fiorenzuola (Piacenza). Sogna la D3, infine, anche la squadra maschile di Enrico Terzini che, alla pari delle altre formazioni di ‘360 Sport’, avanza al turno successivo del tabellone dei playoff, dopo aver battuto il Sarsina per 3-0: domenica li aspetta un match a Corticella (in provincia di Bologna). Menzione finale per la squadra femminile, che nei giorni scorsi ha terminato il suo campionato aggiudicandosi la permanenza in D2.