Nuovo arredo per il giardino Rita Levi Montalcini a Misano

Attualità

Misano Adriatico

| 11:52 - 05 Luglio 2019

Taglio del nastro al rinnovato Parco Montalcini a Misano.

E’ stato inaugurato giovedì nel tardo pomeriggio il nuovo arredo del giardino Rita Levi Montalcini nel cuore turistico di Misano. L’area riqualificata si trova infatti tra via Platani (oggetto di recente restyling) e le vie D'annunzio e Pascoli. Il nuovo arredo realizzato dalla società GLG nell'ambito di un comparto edilizio, oltre alla sistemazione dei camminamenti, dell'illuminazione pubblica è impreziosito dalla installazione di una maxi scritta " I ❤ Misano".

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco, Fabrizio Piccioni, Alfonso Giannini per la società GLG, le autorità, le categorie economiche, cittadini e diversi turisti che non hanno perso l'occasione per fare le prime foto a fianco delle letterone giganti

L'auspicio dell’Amministrazione è quello che il parco così rinnovato con l’inserimento della maxi istallazione possa diventare un luogo must-see per i tanti turisti presenti durante l’anno a Misano.