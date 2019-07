Olio su piazzale Pascoli a Viserba, chiuse tutte le entrate

Attualità

Rimini

| 09:29 - 05 Luglio 2019

Addetti spargono la sabbia per assorbire l’olio.

Incidente con una spazzatrice giovedì mattina in piazza Pascoli a Viserba di Rimini: il conducente del mezzo stava facendo il consueto giro per la pulizia della strada quando, senza che se ne potesse rendere conto, si è rotto un tubo dell’olio. Il liquido si è sparso a terra imbrattando tutta la piazza. Sono in seguito intervenuti altri mezzi per ripulire il piazzale, dopo che degli addetti avevano sparso della sabbia per assorbire l’olio. La zona è stata transennata fino al compimento delle operazioni di pulizia. La piazza era già agibile dal tardo pomeriggio di giovedì e il consueto mercatino serale dei bambini si è svolto ha potuto aver luogo.