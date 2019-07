A Bellaria il Raduno Motori & Salsedine con l'Hf Club di Santarcangelo

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 08:41 - 05 Luglio 2019

Lancia Fulvia.

Per l'Hf Club di Santarcangelo, l'estate, almeno nella sua prima parte, non è certo tempo di vacanze;sono svariate infatti le iniziative messe in campo dal sodalizio romagnolo nell'ambito della promozione dell'automobilismo storico; di recente è stato organizzato il Raduno Nazionale "Fulvia",valido per la Coppa Lancia Fulvia, che ha registrato il successo di Stefano Selvetti che ha preceduto "in volata" nell'ordine Giancarlo Brolli e Guido Lenzi Calisti; la classifica assoluta provvisoria del torneo dedicato alle mitiche Lancia Fulvia, che annovera attualmente venti partecipanti, vede nettamente al comando lo stesso Guido Lenzi Calisti, seguito da Giorgio Perazzini,che precede a sua volta Antonio Atzori, alle cui spalle è posizionata, Renata Sampaoli, pressata da vicino, a pari punti, da Valentino Magnani e Stefano Selvetti; prossimo appuntamento della Coppa Lancia Fulvia,il 21 Luglio, con il Raduno Antica Faenza-Brisighella da Vivere.

Ma non c'è tempo per riposarsi: domenica prossima 7 Luglio è in programma il Raduno Motori & Salsedine, che avrà come base logistica il Lungomare Cristoforo Colombo di Bellaria, che dalle 17.30 ospiterà l'esposizione delle vetture partecipanti e a seguire,passeggiata turistica e cena.

Sabato 13 Luglio invece,l'invito è per Motori e Musica Sotto Le Stelle a Torriana,nell'entroterra riminese;il programma prevede il ritrovo dei partecipanti presso la sede del club a Santarcangelo alle 17,alle 18 la carovana delle auto partirà per un giro turistico che si concluderà a Torriana,con l'immancabile cena,con tanto di intrattenimento musicale. Info:348 2266578