Lascia la comunità dei Testimoni di Geova, donna riminese viene perseguitata e diffamata

Rimini

| 07:55 - 05 Luglio 2019

Testimoni di Geova, foto di repertorio.

Ha deciso di abbandonare la congregazione dei Testimoni di Geova e si è ritrovata pressata dagli altri appartenenti al gruppo. Telefonate, visite in casa non richieste fino all'espulsione dal gruppo che ha portato la donna ad essere completamente emarginata anche da persone che credeva amiche. Amici, parenti e conoscenti facenti parte della congregazione non le rivolgono la parola e la evitano. La donna e il marito, residenti a Rimini, frequentavano i Testimoni di Geova dal 1994 fino alla scelta della signora, l'anno scorso, di lasciare il gruppo. La coppia ha denunciato la situazione rivolgendosi ad un legale. La Procura di Rimini ha aperto un'inchiesta per stalking, violenza privata e diffamazione.