San Marino, Galleria Nazionale in festa, primo compleanno con mostre e performance

| 07:13 - 05 Luglio 2019

La Galleria Nazionale San Marino festeggia il primo compleanno e sabato 6 luglio, dalle 21.30 a mezzanotte inoltrata, presenta il progetto speciale 'Exercize for a Polluted Mind', realizzato dall'artista Martina Conti, prodotto dagli Istituti Culturali del Titano per il Padiglione della Repubblica di San Marino alla 58/a Biennale d'Arte di Venezia. In Galleria saranno esposti il video opera e la documentazione fotografica della performance e un'installazione dell'artista, alcuni manifesti realizzati in una nuova versione per la Galleria Nazionale, che riportano alcune frasi con istruzioni coreografiche utilizzate da Martina Conti: questi manifesti saranno divulgati pubblicamente e affissi sul territorio sammarinese. Alla fine della presentazione sarà eseguita all'aperto una performance sonora in forma di concerto del gruppo Ikarunchi Project, ispirata alla tradizione sciamanica della Foresta Amazzonica in cui la musica e i canti sono utilizzati in contesti ritualistici, con la funzione di curare anima e corpo. A mezzanotte, poi, 'Brindisi di Buon Compleanno' offerto dalla Commissione nazionale sammarinese per l'Unesco. Le installazioni di Martina Conti rimarranno esposte fino alla chiusura della Biennale d'arte di Venezia, il 24 novembre.