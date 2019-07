Dissesto idrogeologico, interventi finanziati a Morciano, San Giovanni in Marignano e Bellaria

Attualità

07:09 - 05 Luglio 2019

Dissesto idrogeologico, dalla regione finanziamenti per 18 interventi. Tra i comuni destinatari Morciano, San Giovanni in Marignano, Bellaria, Roncofreddo e Cesenatico. Sono 18 gli interventi urgenti finanziati in Emilia-Romagna dal Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela delle risorse ambientali firmato dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Dei 315 milioni di euro complessivi all'Emilia-Romagna è destinato un importo di 21,6 milioni a vantaggio di 28 Comuni, in diversi progetti a copertura totale degli stessi interventi.