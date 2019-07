Incontri e corsi di Ayurveda, Yoga e Meditazione: info e dettagli

Attualità

Rimini

| 19:55 - 04 Luglio 2019

Siamo appassionati, professionisti ed operatori di Ayurveda. Siamo impegnati nella diffusione e nello sviluppo di questo antico metodo terapeutico indiano, organizzando, conducendo incontri e corsi nella nostra bella Rimini.

Negli ultimi 5 anni oltre 100 persone si sono iscritte ai nostri corsi annuali e biennali di Ayurveda, Yoga e Meditazione, tre rami dello stesso antico albero che dispensa conoscenza e pratiche di salute.

Condividiamo questa citazione: “Non dovresti curare gli occhi senza curare la testa o la testa senza curare il corpo. Così anche non dovresti curare il corpo senza curare l'anima". Una famosa frase di Platone, che di certo non apparteneva alla tradizione Ayurvedica. Questo indica come a livello profondo i grandi saperi arrivano al cuore delle cose e il cuore è unico.



L'Ayurveda considera l'uomo formato da corpo, mente, organi dei sensi e anima; ed afferma che la salute è la risultanza dell'equilibrio di questi quattro aspetti. Tutte le pratiche descritte in Ayurveda hanno il compito di creare equilibrio in ogni aspetto della nostra vita.

Sogni un lavoro che sia anche una scelta di vita?

L'impegno, la determinazione, la pratica, l’amore per il prossimo e tanto studio, aiuteranno i giovani operatori a raggiungere i loro traguardi e realizzare i propri sogni.

Frequentando questo corso potrai sperimentare il lavoro grazie ai tirocini presso la sede Aletheia.

Per conoscere il nostro corso per Operatore Ayurvedico clicca qui: https://www.istitutoaletheia.com/corso-per-operatore-ayurv…/ - o contatta la segreteria allo 0541 24822 o segreteria@centroarborvitae.it - Rimini viale R. Baldini 15. Per conoscere tutte le nostre proposte formative www.istitutoaletheia.com



Sara Ferranti