Kart, Nicola Bartolini è pronto per affrontare la terza tappa del Campionato Kz2 a Napoli

Nicola Bartolini alla partenza.

Siamo quasi al giro di boa di un campionato bello quanto difficile. Quello che prenderà il via questo weekend sul Circuito Internazionale di Napoli, a Sarno, sarà la 3° prova del Campionato Italiano KZ2. "È iniziato ufficialmente il weekend, ci aspettano turni di prove libere in cui testeremo varie cose in vista della qualifica", a prendere la parola è il giovane driver romagnolo che continua, “la seconda prova a Siena non è andata come avrei sperato. In questi giorni abbiamo cercato di trovare l' assetto giusto, di correggere le imperfezioni per riuscire a portare a casa un ottimo risultato. Ci stiamo impegnando al massimo per cui siamo tutti carichi per affrontare al meglio questa gara.”

Sara Ferranti