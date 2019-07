Calcio Sammarinese, Claudio Amadori nuovo responsabile della scuola calcio Serenissima

Sport

04 Luglio 2019

Nel riquadro Claudio Amaadori.

New entry per la nuova stagione targata Scuola Calcio Serenissima, che unisce quattro società del campionato sammarinese (Libertas, Faetano, Domagnano e Virtus): Claudio Amadori è il nuovo responsabile. Andrà a ricoprire il duplice ruolo di responsabile dell’area tecnica e dell’area motoria. “Quando i Dirigenti delle Società che fanno parte della “Serenissima”, che colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente, mi hanno contattato ho subito accettato con entusiasmo – confessa Amadori – ed è per me è un gradito ritorno in Repubblica dopo un anno trascorso alla guida della Juniores Nazionale della Savignanese; metterò al servizio della Scuola Calcio Serenissima la mia esperienza ormai più che ventennale cercando di migliorare ciò che già ben funziona e che rappresenta una bellissima realtà nel panorama del calcio giovanile sammarinese. Il progetto su cui lavoreremo, al di la dell’aspetto tecnico – motorio, prevederà tra le altre cose l’organizzazione di eventi legati al mondo del calcio giovanile (ad esempio in materia di alimentazione, fair play, psicologia dello sport), di sedute di aggiornamento sul campo con allenatori ex calciatori professionisti nonché la collaborazione con la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Urbino".