Zio Paperone è scomparso: quattro settimane per trovarlo con l'aiuto di Topolino

Attualità

Rimini

| 16:55 - 04 Luglio 2019

I ragazzi di Missione Zione in giro per la Riviera.

È arrivato ieri sulle spiagge della Riviera il grande concorso estivo di Topolino “Missione Zione”, iniziativa lunga 4 settimane per coinvolgere tutti i lettori di Topolino a cercare Paperon de’ Paperoni, il multimiliardario scomparso improvvisamente da Paperopoli assieme alla sua Numero Uno.

Tra Rimini, Cesenatico, Gabicce Mare, Misano, Pesaro, Cattolica, Cervia e Milano Marittima sono comparse nei giorni scorsi loncandine e hanger per le auto che lanciavano il giallo dell’estate, rilanciati da alcuni alcuni strilloni (chi in passato, vendendo i giornali per le strade, urlava le notizie più importanti della giornata) che hanno percorso le spiagge rivierasche distribuendo copie gratuite del PaperNews, il tabloid ispirato al Papersera di Paperopoli che racconta la scomparsa di zio Paperone.

Con il numero 3319 di Topolino in edicola da ieri (mercoledì 3 luglio) prende dunque ufficialmente il concorso. La storia a fumetti in cinque episodi “L’enigma della lettera dal passato”. Ogni settimana sarà presente una frase-chiave che avvicinerà il lettore alla soluzione del mistero. Collezionando gli indizi e aguzzando l’intelligenza, al termine della saga si scoprirà dove è finito lo Zione: a quel punto basterà compilare il coupon con le prove d’acquisto presenti su ogni numero e la soluzione del giallo. Tra tutti coloro che dal 24 al 30 luglio invieranno la mail con la foto o la scansione del coupon (presente sia sul settimanale Topolino che sul sito) con la risposta corretta, verranno estratti 66 favolosi premi tra cui console Nintendo Switch con il gioco Super Mario Maker 2, Go Pro Hero 7, tablet Lenovo, cuffie Bluetooth Bose sound link on-ear, abbonamenti al settimanale Topolino, una bicicletta Denver e tanti altri ancora.

I canali social ufficiali di Topolino (@TopolinoMagazine) saranno costantemente aggiornati su Missione Zione con iniziative e contenuti ad hoc. Tutte le informazioni su Missione Zione sono anche sul sito ufficiale, da cui si potrà accedere alla landing page dedicata missionezione.it che contiene anche il coupon da scaricare per partecipare all’estrazione dei premi.