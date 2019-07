Rimini, al via il week-end della Notte Rosa, il programma con tutti gli eventi

Eventi

Rimini

| 11:40 - 05 Luglio 2019

Notte Rosa in Riviera.

E’ il week-end della Notte Rosa e mai come in questi giorni occorre organizzarsi per tempo e non perdersi gli eventi “clou” di una delle kermesse più amate della Riviera romagnola. Ecco per voi i principali appuntamenti a Rimini e provincia!





RIMINI





Venerdì 5 luglio, dalle ore 21.30, sul palco di piazzale Fellini Francesco De Gregori presenta i suoi più grandi successi per una data del suo nuovo tour De Gregori & Orchestra – Greatest Hits Live, accompagnato dalla Gaga Symphony Orchestra, dagli Gnu Quartet e dalla band che accompagna De Gregori ormai da lungo tempo. Ad aprire il concerto di De Gregori in piazzale Fellini il cantautore Tricarico. E a mezzanotte in punto del venerdì, tutta la riviera illuminata a giorno dallo spettacolo di fuochi artificiali che costituisce uno dei momenti più attesi di questa notte magica.





CONCERTO ALL’ALBA

Sarà il maestro Roberto Cacciapaglia a salutare il sorgere del sole nella giornata di sabato 6 luglio sulla spiaggia di Rimini Terme. Roberto Cacciapaglia è un compositore e pianista italiano. È protagonista della scena musicale internazionale più innovativa per la sua musica, che integra tradizione classica e sperimentazione elettronica.





CICLOVISITA FELLINIANA

I luoghi vissuti e frequentati dal grande regista, quelli ricostruiti nei suoi film, i personaggi unici ed irripetibili. Le scuole frequentate, le strade, le piazze, il luogo natale e quello del 'riposo' eterno, la casa di Amarcord, il cinema Fulgor. Un'occasione per ricordare e immaginare una Rimini che non c'è più in compagnia delle poesie dialettali di Tonino Guerra. Venerdì dalle 21, Piazzale Vespucci.





NOTTE ROSA IN ARTE

Venerdì e sabato, dalle 21, appuntamento in Piazza Tre Martiri sotto l’orologio. Visita guidata serale alla Domus del Chirurgo e al centro storico ricco di testimonianze di epoca romana. Info: 328 9439658 - 380 1770135 - guidopolis.turismo@gmail.com





LA PIRAMIDE REUNION: ELECTRIC FUNKY AFRO SOUND PER LA NOTTE ROSA

Il Comitato Turistico Rimini Arena, in occasione della Notte Rosa, venerdì propone LA PIRAMIDE REUNION. Meo - Pery - Ebreo - Fabrizio Fattori, 4 dee jay che hanno fatto la storia dei locali riminesi, animano la serata sul Lungomare, con la musica electro funky afro, suonata e raccontata musicalmente ognuno con le proprie caratteristiche.





FESTA E ANIMAZIONE AI CHIRINGUITOS

Per tutto il week-end si potrà far festa con i piedi sulla sabbia. Musica, intrattenimento, aperitivi e dj set in riva al mare. Bagni SUD: 7 (Milton Beach), 14, 26, 28, 34, 42, 44, 46, 63, 65, 69, 142 Bagni NORD: Marina Grande, 35, 65, 66





NOTTE ROSA – 2° PINK RACE

Ritrovovenerdì, in via Goja, ore 16.30. Partenza corsa competitiva ore 18.30. Premiazioni ore 20. Seconda tappa del Gran Prix della Notte Rosa è la Pink Race sui 10.000 metri che si disputa sul Rimini Golden Circuit, un circuito realizzato appositamente a misura di podista. Una gara veloce dove i runner di tutta Italia corrono alla ricerca del proprio primato sulla distanza nel clima di festa della Notte Rosa. Info: www.riminiverucchio.it





GALACTICA, ELECTRONIC MUSIC FESTIVAL

In occasione della Notte Rosa la deejay russa Nina Kraviz sarà protagonista alla Beach Arena per una tappa del “Galactica Electronic Music Festival”, il festival di musica elettronica che torna in Emilia Romagna con la versione estiva dopo il successo dello scorso Capodanno a Bologna. Protagonisti dell’evento anche IDRISS D, MATTRIA TRANI e ADIEL. Sabato alla Beach Arena dalle 21.





NOTTE ROSA A LAGOMAGGIO E MARINA CENTRO

Lagomaggio

Lungomare G. di Vittorio, (rientranza fra i bagni 70/74)

venerdì 5 luglio: La Piramide Reunion, Electric Funky Afro Sound, con Dj set (Meo, Pery, Ebreo, Fattori).

sabato 6 luglio: serata latino-brasiliana con Gran Caribe e mercatino dell'artigianato

Ore 21. A cura del Comitato Turistico Rimini Arena

Marina Centro

venerdì 5 luglio: Musica e Ballo con Casadei Danze al bagno 59

venerdì 5 luglio: Musica tutta da ballare fra i bagni 64/65

A cura del Comitato Turistico di R...Estate a Rimini





NOTTE ROSA A RIMINI NORD

San Giuliano Mare

sabato 6 luglio: Eco di donna e mercatico - Intrattenimento musicale con voci femminili (Giulia Pratelli), dalle 21,30 nella piazzetta Lacuadra dell’Orto a San Giuliano Mare.

A cura del Comitato Turistico di San Giuliano Mare

Rivabella

piazza Adamello

venerdì 5 luglio: Musica e ballo con I Marinaisabato 6 luglio: Serata di Cabaret con Sganassau. Ospite Massimo Burgada.domenica 7 luglio: Musica e ballo con Balla e SorridiOre 21. A cura del Comitato Turistico di Rivabella

Viserba

piazza Pascoli venerdì 5 luglio: serata musicale con Essenzia Disco Music ‘70, sabato 6 luglio: serata musicale con Hangover Band, domenica 7 luglio: serata musicale Groove Up. Ore 21. A cura del Comitato Turistico di Viserba

Viserbella

venerdì 5 luglio: La Notte Rosa al bagno 50, via Porto Palos

domenica 7 luglio: musica e intrattenimento al bagno 39 e 53, via Porto Palos

Ore 21. A cura del Comitato Turistico di Viserbella

Torre Pedrera

giovedì 4 luglio: la Notte Rosa Baby, festa in piazza Sacchini con Bimbo Bell

venerdì 5 luglio: spettacolo musicale in piazza Sacchini con Gruppo Dance Studio Rimini

sabato 6 luglio: presso Bagno 65 Mirage esibizione live dei "Margò 80" con la più bella musica da ascoltare e divertirsi dei meravigliosi anni '80 & '90.

Ore 21. A cura del Comitato Turistico di Torre Pedrera





RICCIONE





PINK LIKE A DEEJAY CON LINUS E NICOLA SAVINO

Venerdì 5 luglio Linus e Nicola Savino saranno in diretta dalle 18 alle 20 dall’iconico truck di Radio DEEJAY con un live radiofonico fronte mare che avvolgerà la spiaggia e piazzale Roma, palcoscenico privilegiato degli eventi estivi riccionesi. Si alterneranno sulla pedana Chicco Giuliani, dj, produttore e speaker della radio, Alex Farolfi, disc jockey, remixer e regista radiofonico, colonna portante del programma Deejay chiama Italia, Wad, una delle figure più influenti nel settore “urban” italiano, e Milla, parte fondamentale delle Strulle, trio tutto al femminile, un’artista che ha suonato nei club e festival più importanti, sia in Italia che all’estero.

Allo scoccare della mezzanotte lo spettacolo di fuochi d’artificio in contemporanea su tutta la costa.

Si proseguirà il 6 e il 7 luglio con una grande novità: la coppia Daniele Bossari e Federica Cacciola, che conducono in diretta live da piazzale Roma il programma Il Boss del weekend, sabato e domenica dalle 10 alle 13.





EA7 – EMPORIO ARMANI SUMMER TOUR

EA7 Emporio Armani Sportour è il format-evento itinerante sponsorizzato da EA7 Emporio Armani, organizzato da RCS Sports & Events. Per questa summer edition, il tour fa tappa in sei tra le più note località di mare italiane, tra cui Riccione. Si tratta di un vero e proprio villaggio all’insegna dello sport e del divertimento, che per due giorni, sabato 6 e domenica 7 luglio, aspetta appassionati e curiosi sulla spiaggia del Marano. Tutte le attività del villaggio (esclusa la Breakfast Run) sono gratuite.





LE MOSTRE

In questi giorni si può inoltre scegliere di visitare le due mostre ospitate nelle ville storiche di Riccione, Villa Mussolini e Villa Franceschi.

Fino al 1° settembre Villa Mussolini ospita Un’estate con te, la prima personale in Italia del grande fotografo francese Claude Nori (aperta tutti i giorni dalle 21 alle 24, ingresso libero).

La Galleria d’arte moderna e contemporanea Villa Franceschi invece fino al 8 settembre (tutti i giorni dalle ore 18 a mezzanotte, ingresso libero) è lo spazio dove fiorisce Photosynthesis experience, un progetto site specific unione tra arte e il rigoglioso mondo della natura, che vivrà per tutta l’estate in un luogo unico e prezioso, un’esperienza in continua trasformazione.





IL CINEMA

Il week-end della Notte Rosa si intreccia anche con le Giornate di Cinema di Cinè, il grande red carpet che segna da nove anni l’inizio di luglio a Riccione. L’arena di CinéMax in piazzale Ceccarini a partire dalle ore 21 celebra i 35 anni del film Ghostbusters preceduta dalla performance dei cosplayer.





I PARCHI TEMATICI. La notte rosa a Aquafàn e Oltremare

Da venerdì 5 a domenica 7 luglio un weekend di divertimento firmato Super! in Aquafàn e a Oltremare festa con wallaby e delfini

Nella fantastica estate di Aquafàn da venerdì 5 luglio arriva la Aquadance in Pink, animazione di energia travolgente in puro stile Aquafàn che tingerà di rosa… shocking tutto il weekend.

Mille avventure di giorno nel parco Oltremare, prove da superare per grandi e piccini, in ogni angolo del Family Experience Park, con il Passaporto dell’Avventura, emozioni indimenticabili nella Laguna di Ulisse venerdì 5 luglio dove si festeggia il compleanno di Blue e per lei gli addestratori hanno preparato una stupenda torta rosa a forma di cuore (ma a base di sardine). Sabato 6 luglio l’appuntamento è alle 12:15 nell’area Australia Experience con la prima ‘Corsa dei wallaby’, il gioco più pazzo della Notte Rosa. Di notte, la riviera in festa, di giorno Movie! Il musical in scena all’Oltremare Theatre domenica 7 luglio alle 15 è un viaggio attraverso la magia di Hollywood e di Broadway, del grande cinema di animazione e del teatro musicale.





NOTTE ROSA CON L'ORCHESTRA ALL'ITALIANA

Per la serata di sabato 6 luglio (ore 21, giardini dell’Alba, ingresso libero) il comitato Riccione Alba propone il concerto dell’Orchestra all’Italiana, una formazione composta da 7 sette elementi in cui l'esperienza di musicisti affermati si coniuga con la vitalità di giovani promesse musicali. Una serata all'insegna del divertimento sulle note delle più famose hit italiane dagli anni ’60 ad oggi.





BELLARIA IGEA MARINA





MAHMOOD IN CONCERTO

Il vincitore della 69ª edizione del Festival di Sanremo Mahmood si esibirà venerdì 5 luglio al Beky Bay di Bellaria Igea Marina per una tappa del suo Summer Vibes Tour.





GLI STADIO IN CONCERTO

Sabato, in Piazzale della Capitaneria di Porto, dalle 22, gli Stadio tornano in Tour, riproponendo uno dei loro spettacoli più riusciti e amati dal loro pubblico, uno spettacolo antologico che celebra, dopo 26 anni, il primo disco Live della Band, Disco D’Oro quell’anno e tutt'oggi il loro disco più venduto: "STADIO MOBILE LIVE”.





LA NOTTE ROSA DEI BAMBINI

Bellaria Igea Marina diventa un grande parco giochi sotto le stelle per un pazzo divertimento assicurato! Ogni angolo della città si colora con artisti di strada, trampoli, percussioni, parate, teatro, musica, burattini e corsi per i più piccoli per diventare pompiere per un giorno. Ingresso gratuito, venerdì, dalle 21.





WOW | HUAWEI P SMART 2019

Domenica, dalle 21.30 in Piazzale della Capitaneria di Porto, saranno di scena i giovanissimi talenti di TikTok & Instagram per l’evento DoubleTap, organizzato dall’agenzia creativa 2MuchTV e sponsorizzato quest’anno da Huawei in qualità di Title Sponsor 2019. L’evento prevede come al solito diverse sfide tra i talent nelle categorie canto, ballo e video.





CATTOLICA E MISANO





FEDERICA CARTA E SHADE IN CONCERTO

Reduci dal grande successo di Sanremo 2019 Federica Carta e Shade faranno tappa a Cattolica con il nuovo brano “Senza farlo apposta”. Artisti tra i più amati dal pubblico giovanile. Venerdì, Piazza Primo maggio a Cattolica.





TIROMANCINO IN CONCERTO

Lo storico gruppo italiano la cui musica è improntata alla commistione tra forma, canzone e ricerca di sonorità non convenzionali. Sabato, Piazza Primo Maggio a Cattolica. ore 22.





THE KOLORS IN CONCERTO

Venerdì Misano ospita la band di grande successo tra i giovani, capitanata da Stash, leader carismatico quest'anno giudice della trasmissione "Amici". Piazza della Repubblica, ore 21 e 30.





CESENATICO





RADIO BRUNO ESTATE

Radio Bruno Estate 2019 con Benji & Fede, Bianca Atzei, i Nomadi, le Vibrazioni, Elodie, Federica Abbate, Fred de Palma, Lorenzo Fragola, Merk & Kremont, Sergio Sylvestre e Tormento. Venerdì la prima tappa del tour che porta nelle piazze i protagonisti della musica.’, appuntamento in Piazza Andrea Costa, dalle 21.