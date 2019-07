Attualità

Cattolica

| 15:19 - 04 Luglio 2019

Scorcio del lungomare Rasi Spinelli di Cattolica.

A partire dalle ore 16,00 di giovedì 4 luglio 2019, a Cattolica, è stata disposto lo stop al transito dei veicoli sul Lungomare Rasi-Spinelli. La misura si è resa necessaria per consentire l'allestimento del palco e delle scenografie che in piazza Primo Maggio ospiteranno gli eventi in programma per “La Notte Rosa” 2019 nei prossimi 5 e 6 luglio. La riapertura al transito veicolare avverrà a conclusione dei lavori di montaggio del palcoscenico.