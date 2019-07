Casino online sicuri: cosa è importante controllare prima di giocare?

Attualità

Nazionale

| 15:12 - 04 Luglio 2019

I casino online stanno diventando sempre più popolari, in quanto l'interesse dei giocatori è in forte aumento. Di fatto, ci si trova di fronte ad una vera e propria giungla, nella quale spesso i players, soprattutto quelli che hanno poca esperienza, non sanno come districarsi. In Italia, già da qualche tempo, si è cercato di rendere più sicuro e responsabile il gioco d'azzardo online, attraverso l'introduzione di una serie di regole rigide.

Tuttavia, ci sono ancora dei siti che sfuggono a questo controllo e che sono estremamente pericolosi, poiché hanno come unico obiettivo quello di estorcere denaro ai giocatori. Come fare, quindi, a riconoscere una piattaforma di gioco sicura? Semplicemente, ricercando la licenza AAMS, rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, un ente che fa parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, che ha il compito di regolamentare, ma soprattutto di tenere sottocontrollo il gioco in rete.

I casino virtuali autorizzati riportano un logo ben visibile sull'homepage, dove viene indicato il numero della licenza. Inoltre, cosa molto importante, i portali di gaming riconosciuti in Italia sono dotati di URL con l'estensione ".it". Quelli che terminano con ".com" sono illegali e vengono spesso chiusi. Per avere la certezza di rivolgersi ai casino online sicuri del 2019, basta consultare la lista di Auraweb.it.

L'importanza dell'account personale

Per capire se un casino online è veramente sicuro è possibile verificare anche un altro aspetto importante, ovvero la possibilità di aprire un proprio account personale. Questo, infatti, permette di avere a disposizione un'area privata, in cui gestire le diverse fasi di gioco. Tuttavia, è bene sottolineare che i siti legali, come previsto dalla legge, non permettono l'iscrizione dei giocatori minorenni.

Infatti, per l'attivazione dell'account è necessario inviare un documento di riconoscimento ed anche fornire una serie di informazioni relative alla persona. Inoltre, è bene specificare che un utente può aprire più account in casino digitali differenti, però non può generare diversi nomi utente nel medesimo sito. La sezione riservata al giocatore, che viene garantita dai casino online AAMS, è molto importante, anche perché consente di prendere delle misure restrittive in caso di gioco eccessivo.

Infatti, è possibile stabilire un limite giornaliero, settimanale o mensile di deposito, che è possibile modificare, se lo si vuole aumentare, solo dopo una settimana dalla richiesta. A ciò si aggiunge anche la possibilità di autoescludersi dal gioco in maniera temporanea (da 1 giorno a 12 mesi) o indeterminata (l'account rimane sospeso per almeno 6 mesi).

Modalità di pagamento ed utilizzo dei dati personali

Una maggiore sicurezza è data anche dalle modalità di pagamento attuabili nei casino online, che devono essere, per la legge italiana, rintracciabili. Infatti, i casino AAMS accettano solo carte di credito, carte prepagate e bonifici bancari. Nella maggior parte dei casi, i siti di gaming, al momento dell'iscrizione richiedono un deposito per poter iniziare a giocare.

Tuttavia, esiste anche la possibilità di giocare for fun, scegliendo prodotti che non richiedono pagamenti e che, di conseguenza, non prevedono vincite di denaro. Queste soluzioni sono utilizzate soprattutto dai giocatori inesperti, che vogliono testare preventivamente un gioco e capirne a pieno le regole, così da gestire al meglio il capitale da investire.

Da questo punto di vista può essere molto utile l'assistenza clienti, che viene fornita dai casinò virtuali legali e che consente di fugare qualunque tipo di dubbio, anche in merito ai dati personali. Da questo punto di vista è bene rassicurare gli utenti, in quanto i siti di gaming dotati di licenza AAMS sono ligi alle regole relative al rispetto della privacy.