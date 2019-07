Attualità

Rimini

| 15:08 - 04 Luglio 2019

Erba alta e foglie, ma anche escrementi in fondo a viale Milano a Viserba.

Un nostro lettore segnala una situazione di incuria in un vialetto e in una siepe in fondo a viale Milano, a Viserba. Erba alta e foglie, ma anche escrementi, rifiuti di plastica e resti di cibo. "E' proprietà privata di una banca, alcuni vicini e proprietari di alberghi hanno provato a parlare con la direttrice, ma non sembra abbiano ottenuto risultati", scrive il nostro lettore. Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.