Operativo il distaccamento estivo dei Vigili del Fuoco di Bellaria

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:51 - 04 Luglio 2019

Inaugurazione del distaccamento estivo dei Vigili del Fuoco a Bellaria.

Si è svolta giovedì mattina, presso il Centro Operativo sovra comunale di Protezione Civile di Bellaria Igea Marina, la cerimonia ufficiale di apertura del Distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco, operativo da oggi, giovedì 4 luglio, fino al 2 settembre 2019. Presso il Distaccamento verrà dislocata una squadra operativa completa in servizio 24 ore su 24: il presidio sarà dotato di due automezzi, un’autopompa serbatoio ed un automezzo fuoristrada, quest’ultimo attrezzato con un modulo antincendio per lo spegnimento degli incendi boschivi.

Il Vice Comandante Ing. Antonio Petitto, nel manifestare i saluti del nuovo Comandante Provinciale Ing. Gianfranco Tripi, che ha assunto l’incarico il 27 maggio scorso, ne esprime la particolare soddisfazione “per essere riusciti anche per il corrente anno a rendere operativo il Distaccamento, avendo ormai la conferma che la sua istituzione è stata messa a sistema nell’ambito dei fondi messi a disposizione dalla Regione Emilia Romagna con i POA (Piani Operativi Annuali). Tale aiuto è fondamentale per coprire il gap tra il contingente VVF necessario per il dispositivo a livello provinciale e il normale organico del Comando di Rimini che viene comunque modulato in modo attento dai Capi Turno in termini di periodi di ferie e permessi."

E’ ormai riconosciuto unanimemente che l’apertura del Distaccamento durante la stagione estiva ha un valore strategico enorme per tutto il territorio della zona Nord, poichè non solo si garantisce in tempi rapidi l’intervento di soccorso nello stesso Comune di Bellaria Igea Marina ed in quello di Santarcangelo di Romagna, ma anche nella parte Nord del Comune di Rimini, che rischierebbe di essere fortemente penalizzata a causa dell’intenso volume di traffico che si sviluppa sulla Statale Adriatica. Dell’efficacia del servizio reso trae vantaggio la anche limitrofa provincia di Forlì e Cesena, in particolare i Comuni di San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Gatteo.”

Un servizio prezioso testimoniato, nella mattinata di oggi, dalla presenza del Sindaco di Bellaria Igea Marina Ing. Filippo Giorgetti che ha voluto essere accompagnato per l’occasione dalla Giunta al gran completo, oltre che da autorità militari ed istituzionali.

Unanime il ringraziamento e l’apprezzamento espresso dagli amministratori nei confronti dei Vigili del Fuoco di Rimini e rimarcato dal Sindaco " Un servizio ed un presidio prezioso che implementa il controllo e la sicurezza del nostro territorio nel periodo di massima necessità. In particolare per i tanti eventi e manifestazioni che arricchiscono l'offerta estiva di Bellaria Igea Marina"

Riconoscenza ricambiata in pieno dal Vice Comandante, il quale ha rimarcato come la preziosa e fattiva collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Bellaria I.M. ha permesso, negli anni, di generare un esempio di giusta sinergia fra componenti della “macchina pubblica” per il miglior servizio possibile alla collettività.