Calcio RSM, il Tre Penne si rinforza con Sorrentino e Battistini

Sport

Repubblica San Marino

| 14:34 - 04 Luglio 2019

I due nuovi acquiisti Sorrentino e Battistini.



Due volti nuovi per il Tre Penne: si tratta dell'attaccante ex Juvenes/Dogana Luca Sorrentino e l’ex centrocampista della Libertas Michael Battistini.

Sorrentino si presenta così: “Vorrei ringraziare la società per avermi accolto, sono in contatto con il ds Di Giuli da qualche mese e ho sempre pensato che il Tre Penne fosse una big del Campionato Sammarinese.- prosegue- Nella scorsa stagione ho affrontato più volte i biancazzurri, guardando il lavoro del mister sono rimasto colpito. Sono molto felice di essere qui.”

Il neo-centravanti sarà già disponibile per la gara in Europa League: “Per me sarà un’emozione indescrivibile poter partecipare ad una competizione europea, mi sto preparando per essere in forma e per essere all’altezza di questa squadra. Voglio vivere una stagione da protagonista e per farlo, sarà necessario impegnarsi duramente ogni volta.”

Infine, un messaggio per i tifosi: “Spero di farli contenti in questa stagione, so che giocare con il loro tifo accanto dà una marcia in più per questo non vedo l’ora di scendere in campo e sentirli.”

Rinforzato anche il centrocampo con l’arrivo del Nazionale Sammarinese Michael Battistini: “Sono un paio di anni che il Tre Penne è sulle mie tracce, mi sono sentito molto desiderato dalla società e questo è uno dei motivi per il quale ho scelto questa squadra.”



Battistini lancia un appello ai suoi nuovi compagni di squadra: “So che questo è uno dei club più importanti della Repubblica, con una rosa composta da giocatori forti e validi: tutto ciò mi spingerà ad allenarmi con costanza ed impegno per guadagnarmi un posto in campo. Darò il massimo per rispettarli e rispettare questa maglia.”

L’ex giocatore granata non nasconde i suoi obiettivi per la prossima stagione: “Mi aspetto un’annata piena di soddisfazioni e di emozioni, sono certo che daremo tutto per eguagliare quello che è stato fatto dal club lo scorso anno.”

Sorrentino vestirà la maglia numero 10, mentre la 21 è stata riservata a Michael Battistini: entrambi i giocatori prenderanno parte alla doppia sfida di Europa League con il Tre Penne.