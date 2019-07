Anche Spiaggia Rimini Network si prepara alla Notte Rosa con gadget a tema

Eventi

Rimini

| 12:31 - 04 Luglio 2019

Spiaggia Rimini Network si prepara alla Notte Rosa con allestimenti a tema.

Sulla spiaggia di Rimini fervono i preparativi per la Notte Rosa: bagnini e ristoratori hanno

affisso le caratteristiche bandiere che adesso sventolano sui pennoni; programmi e

locandine hanno invaso le reception e i bar… E i gruppi dell’animazione di Spiaggia Rimini Network prendono parte alla rivoluzione pink che travolge tutta la Romagna in questo fine settimana di eventi, musica e spettacoli.

Oltre 7 km di litorale coperti da decine di gruppi di animatori che fanno vivere ai bagnanti

queste giornate di mare nel vibrante spirito della Notte Rosa, nessuno escluso: migliaia

di turisti, in aggiunta alle migliaia di residenti, grandi e piccini, partecipano alla pink

revolution indossando costumi, t-shirt e gadget a tema. Non poteva mancare il segno di

Spiaggia Rimini Network nel Capodanno dell’Estate – il consorzio degli operatori balneari

ha schierato oltre 300 bandiere, distribuito oltre 5.000 programmi, affisso più di 200

locandine e per l’occasione ha coinvolto più di 100 animatori per dare il via al weekend

più atteso dell’estate.