Estate al Garden di Rimini: sport, salute e divertimento non vanno mai in vacanza

Sport

Rimini

| 06:54 - 05 Luglio 2019

È estate, ma il Garden Sporting Center non va in vacanza, anzi. Nella struttura riminese durante la bella stagione si moltiplicano le occasioni per fare attività fisica ed è possibile frequentare piscina, palestra e centinaia di corsi, giocare nei campi esterni da beach e calcetto, far vivere ai propri figli la straordinaria esperienza del centro estivo sportivo Junior Club.

Il centro festeggia proprio in questi giorni i 12 anni di presidenza del Dott. Ermanno Pasini, che ha rilevato la struttura nel 2007 dando vita ad una continua escalation di investimenti che hanno portato il Garden, insieme allo Steven, ad essere un punto di riferimento per lo sport riminese di tutte le età. La prossima tappa è la realizzazione della piscina da 25 metri mentre è stata stretta una collaborazione con la Juventus: al Garden nasce una Academy della Vecchia Signora.

LE NOVITA' L'estate 2019 si caratterizza per il Summer Family, l’abbonamento per tutta la famiglia.Comprende offre tre mesi di sport, bagni in piscina, corsi nuoto, palestra, fitness a tre o più componenti della famiglia. Con questo nuovo abbonamento, che riprende la formula del tradizionale “Family invernale” un’intera famiglia può stare in salute e divertirsi risparmiando nei tre mesi estivi con corso di nuoto per i figli, palestra, piscina, corsi acqua/terra per i genitori e ingressi illimitati al parco estivo Gardenland.

GARDENLAND: CHE COSA E I SUOI SERVIZI Gardenland è il parco sportivo esterno del Garden, il più grande e completo della Riviera con i suoi 37.000mq di verde e campi per giocare e divertirsi e tre piscine esterne.

Per tutta la stagione estiva il parco esterno è pronto ad accogliere famiglie, giovani e bambini per tre mesi completamente gratuiti per chi è già cliente.

Nel parco esterno del Garden si può usufruire di 2 piscine, una ludica e una per nuotare; unalaguna con scivoli dedicata ai più piccoli; 37.000mq di parco con prati e alberi; 5 campi da beach tennis (su prenotazione durante la settimana); 4 campi da calcetto e 1 da calciotto (su prenotazione); corsi acqua e terra; percorso running/walking di 600 metri; area giochi per bambini; chiringuito per pranzi e aperitivi; spiaggia con lettini e ombrelloni.

ORARI Gardenland è aperto tutti i weekend (sabato e domenica) dalle 10.00 alle 19.00, e tutti i giorni dalle 13.00 alle 19.00. Il parco è gratuito per tutti i clienti attivi (3 euro eventuale costo del lettino) mentre per i non iscritti l’ingresso singolo adulto è di 8 euro compreso di lettino (10 euro nel weekend), per i bambini da 5 a 12 anni 4 euro (5 euro nel weekend), sotto i 5 anni è gratuito. Sono disponibili anche alcune formule di abbonamento.

JUNIOR CLUB L’estate al Garden non è estate senza il suo storico Junior Club, il centro estivo sportivo dedicato a tutti i bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai 14 anni, che da 37 anni colora le estati riminesi. Lo Junior Club può avvalersi di una struttura unica nel suo genere con 37.000mq di parco, piscine coperte e scoperte, campi da calcio, basket, pallavolo, beach tennis, beach volley, sale danza, sala cinema e riposo...per passare un'estate indimenticabile, da condividere con amici vecchi e nuovi.

I quasi mille bambini e ragazzi che da giugno a settembre frequentano il centro vengono divisi a seconda dell’età nei rispettivi gruppi e ogni giorno hanno un programma di attività differente che comprende ore di sport, gioco, piscina e corsi sempre seguiti da istruttori qualificati e formati.

Per i più indecisi è possibile effettuare una prova gratuita di tre giorni mentre tra le diverse formule di abbonamento sono previste agevolazioni per le famiglie con più figli.

CORSI DI NUOTO Un’altra delle attività storiche del Garden che durante l’estate non va in vacanza è il nuoto con i corsi rivolti a bambini e adulti. Sia nella piscina interna da 25 metri che in quella esterna si tengono quotidianamente lezioni individuali e di gruppo per diverse età e livelli con possibilità di scegliere tra frequenza mono e bi-settimanale. I corsi sono diretti e proposti da istruttori qualificati FIN, gli stessi che durante l’anno allenano le tante squadre giovanili e Master per una sezione nuoto che continua la sua crescita sia nei numeri che nei risultati ottenuti.