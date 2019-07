Rotta tubatura durante lavori stradali, fuga di gas e strada Sp18 chiusa

Cronaca

San Clemente

| 17:35 - 03 Luglio 2019

Intervento dei Vigili del Fuoco, foto di repertorio.

La Via Provinciale Conca - Strada Provinciale 18, all'altezza di Casarola di San Clemente, è chiusa al traffico dalle 16 di mercoledì 3 luglio. Colpa di uno sfortunato incidente: durante alcuni lavori, un operaio con il proprio mezzo ha accidentalmente rotto la tubatura del gas. Sul posto è intervenuto l'unico agente della Polizia Municipale dell'Unione Comuni Valconca reperibile e una pattuglia dei Carabinieri. Come noto, a seguito di diverse denunce dei sindacati, sul territorio sono infatti operativi solo sei agenti della polizia locale più il comandante, mentre le normative vigenti prevedono almeno 24 unità. Non essendoci il personale a disposizione, non è stato possibile disporre il transito alternato dei veicoli. E' stata così chiusa la strada al traffico, dalla rotonda nei pressi del ristorante "Casina di Eto" alla chiesa, per circa un km. I lavori sono partiti intorno alle 17.30, perché la conduttura danneggiata è una delle principali del sistema di trasporto di gas ed è stato necessario, da parte dei tecnici, un intervento preparatorio. Il traffico è così deviato verso la zona industriale di Casarola.