A Cattolica la sosta si paga con l'App DropTicket

Attualità

Cattolica

| 16:34 - 03 Luglio 2019

Colonnina ticket parcheggio, foto di repertorio.

Pagare i minuti reali di sosta con la comodità dello Start e Stop, accesso senza registrazione, possibilità di salvare zone di parcheggio e targhe della propria auto in modo da selezionarle rapidamente tutte le volte che è necessario.

Sono questi i principali vantaggi di DropTicket, l’applicazione sviluppata da A-Tono che da oggi è a disposizione degli automobilisti del Comune di Cattolica per il pagamento delle strisce blu con lo smartphone.



Gli utenti, dopo aver scaricato gratuitamente l’app dagli store Apple e Google Play, possono acquistare i Pacchetti sosta DropTicket da 5, 10 e 20 euro tramite circuito bancario e utilizzarli fino all’esaurimento del credito.



Con la funzionalità Start e Stop, bastano un tocco sul display per avviare il contatore che calcola in automatico e in tempo reale l’importo da pagare in base alla zona di sosta, e un tocco su Stop per arrestare il contatore nel momento in cui si lascia lo stallo.



Due preziose utilities sono poi il salvataggio delle zone di sosta e delle targhe auto come “preferite”.



Per facilitare il lavoro dei controllori, è possibile stampare il badge da apporre sul cruscotto della propria auto.



Per utilizzare l’app DropTicket non occorre alcuna registrazione (si accede all’app senza login) e non sono previsti costi extra per l’attivazione o il rinnovo del servizio.