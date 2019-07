Italia in Miniatura festeggia 49 anni, un pezzo di storia del turismo

Attualità

Rimini

| 15:49 - 03 Luglio 2019

Bambino a Italia in Miniatura (foto Paritani).

Alla vigilia della Notte Rosa Italia in Miniatura stupisce il suo pubblico con un gadget unico e un viaggio indietro nel tempo: sabato e domenica arrivano “I balocchi di una volta” e si torna a giocare in piazza





I milioni di visitatori che dal 4 luglio 1970 varcano i cancelli di Italia in Miniatura entrando in un paese incantato - con perfette riproduzioni di oltre 270 miniature di monumenti, trenini, fiumi, montagne e ai 5000 veri alberi in miniatura - non immaginano di essere parte di un pezzo di storia del turismo italiano, che giovedì 4 luglio spegne 49 candeline. Forse è proprio la voglia di giocare e di stupire il segreto dell’eterna giovinezza del parco tematico riminese, che sfiora il mezzo secolo, proprio alla vigilia della Notte Rosa della Riviera di Romagna.



Al pubblico, attratto dal mix di bellezza, cultura e divertimento Italia in miniatura farà due regali. Il primo è uno speciale binocolo: un invito a rallentare e godersi la bellezza, nascosta in ogni dettaglio delle miniature e dei minuscoli paesaggi – oggetto di rinnovamento e del restyling ad opera di Costa Edutainment - che per la sola data del 4 luglio sarà eccezionalmente offerto al prezzo di 50 centesimi.

Il secondo, a partire da sabato 6 luglio e per tutti weekend di luglio, è “I Balocchi di una volta’: attività di animazione gratuita per divertirsi e sfidarsi con i giochi da strada. In Piazza Italia, trasformata in una grande sala giochi a cielo aperto, ci saranno assi d’equilibrio, flipper di legno, trampoli, rompicapo, labirinti, giochi da tavolo giganti e tanti altri giochi, di pazienza e abilità.