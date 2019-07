Vela, Sophia Sapignoli tiene alta la bandiera del Club Nautico Rimini al Campionato Europeo

Sport

Rimini

| 14:46 - 03 Luglio 2019

A destra Sophia Sapignoli.

Si respira già l'aria frizzante della vigilia. Nel Campionato Europeo, che si sta disputando ad Atene dal 1 luglio, il Club Nautico Rimini sarà rappresentato dalla giovane promessa della categoria laser standard Sophia Sapignoli.



La competizione ha avuto inizio il primo giorno del mese ed i giorni di regata saranno in totale sei di cui i primi tre di qualificazione.



Nella prima fase sarà fondamentale posizionarsi nella prima metà della classifica in modo da potersi giocare le proprie chances negli ultimi tre giorni a gonfie vele.



La fase finale della competizione vedrà la flotta di partecipanti divisa in due: la prima metà dei classificati regaterà insieme, mentre la seconda sarà separata.



“Terrò alta la bandiera del Club Nautico Rimini, mi farò onore cercando di dare il meglio di me stessa e di posizionarmi il più alto possibile in classifica” - ha dichiarato emozionata ma al contempo determinata Sophia.

Sara Ferranti