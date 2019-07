Nuovo singolo per i 78 Bit di Mario Fucili, affiancati dall'icona calcistica Totò Schillaci

Attualità

| 12:33 - 03 Luglio 2019

Mario Fucili con Totò Schillaci.

E' disponibile da venerdì 5 luglio, in digital download e su tutte le piattaforme streaming, "Gli anni degli anni", il nuovo singolo dei 78 Bit featuring Toto Schillaci. Il nuovo lavoro della band romagnola si presenta con un’insolita e particolarissima collaborazione artistica. A mettere la voce e raccontare di sé, con delle rime trap, non è un cantante, ma un’icona del calcio degli anni ’90: Totò Schillaci. Questo featuring nasce proprio dal fatto che il brano racconta il mondo di quegli anni in tutti i suoi più importanti momenti.



Mario Fucili, frontman e autore dei 78Bit, ripercorre le tappe più importanti della sua adolescenza. Il risultato è un brano pop, godibile, con un retrogusto nostalgico, ma allo stesso tempo divertente, che offre un ricordo per chi quegli anni li ha vissuti, ma che è allo stesso tempo, per le nuove generazioni, una fotografia colorata di un periodo spensierato.



LA STORIA DEI 78 BIT. Erano i primi anni 2000 quando sulla scia della Brit Pop inglese nacque in Italia una band formata da 4 ragazzi poco più che ventenni con una caratteristica comune, l’anno di nascita, tutti 4 amici di infanzia nati nel ’78 e tutti 4 con una forte passione per la musica, il nome venne di getto, 78 BIT.



Li notano Mauro Pilato e Max Monti, produttori in auge in quel periodo, ascoltano alcuni provini e decidono di produrli insieme ad una delle case discografiche più importanti a livello mondiale, La Sony Bmg, nasce un primo singolo, “Piangono i DJ’ che le radio passano costantemente e che apre la strada alla realizzazione di album “Contro La Noia’”, che vedrà la luce a febbraio del 2002, in seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo di quell’anno, con la canzone "Fotografia", pezzo tra i più programmati dalle radio. Con un 4° posto nella categoria Giovani inizia la vera e propria carriera dei 78bit, con numerose ospitate televisive e concerti in tutta Italia.



Dopo una sospensione artistica, dovuta a progetti solistici dei componenti della band, nel 2017 Mario B il leader del gruppo si ripropone con la band rinnovata ed un brano estivo, che riscuote molto consenso “Baila Movida”, la produzione è di Roberto Gasparini, già direttore artistico Sony, stessa produzione anche per il singolo del 2018 “L’equatore in città” e stesso apprezzamento di critica e pubblico.



Per l’estate 2019 il progetto 78 Bit si lancia nella realizzazione di un nuovo album ed un singolo, che vuole ricordare i fantastici anni 90, periodo in cui i 4 ragazzi muovevano i primi passi sia nella vita che nell’arte, dal titolo “Gli Anni degli Anni” in cui partecipa l’icona Totò Schillaci, protagonista dei mondiali di Italia 90.