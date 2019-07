Calcio, Fya Riccione estate intensa in vista della nuova stagione

Sport

Riccione

03 Luglio 2019

La Fya Riccione al Mapei Stadium per vedere la serie A da vicino.

Prosegue senza sosta l'attività della Fya Riccione. Sono 343 i tesserati della società riccionese, quella maggiormente strutturata numericamente nella provincia di Rimini che a partire dal 15 luglio rinnova l'iniziativa dedicata ai giovani calciatori “Calcio d'Estate alla Fya”: ogni lunedì e mercoledì porte aperte per tutti allo Stadio Nicoletti, base operativa della Fya, con allenamenti dedicati alla fascia d'età dai 2010 fino ai 2003. In prima fila tra gli allenatori in campo l'ex giocatore di serie A Pasquale Iachini (ex Fiorentina, Genova) ed Emilio Docente (ex Rimini in serie B). “Si tratta di un'iniziativa aperta a tutti” puntualizza Gianluca Lorenzi Resp. Settore Giovanile Fya Riccione “utile per migliorare i fondamentali di tecnica ma anche per conoscere da vicino il nostro mondo. Stiamo preparando una nuova grande stagione che ci vedrà presenti in tutte le categorie con due allenatori per ogni squadra a undici e un istruttore ogni 8-10 bambini nella Scuola Calcio che si avvarrà in ogni gruppo di una figura responsabile dell'attività motoria-coordinativa. In totale saranno 24 gli allenatori-educatori in campo”.

Si semina fin dall'inizio per raggiungere poi grandi soddisfazioni “Proprio così” continua Lorenzi “dalla prossima stagione parteciperemo anche al campionato Under 15 Elite, si tratta di una prestigiosa vetrina con le migliori 32 squadre regionali. Un bel segnale confermato dai dieci ragazzi del nostro vivaio, protagonisti della nostra Prima Squadra, per categoria la piu' importante della città, che partecipa al campionato di Eccellenza”.

Un lavoro che parte da lontano portato avanti da oltre vent'anni con la Fya Riccione oggi legata a doppio filo al Rimini FC che per la prossima stagione porterà tra i Professionisti altri 7 ragazzi prelevati dalla Fya che raddoppiano quelli dello scorso anno: 14 ragazzi in due anni, a conferma dell'importante lavoro fatto negli anni e delle grandi opportunità date ai giovani calciatori Fya.

Ma non è finita. Durante la pausa estiva sono molteplici le attività portate avanti “Siamo alla vigilia della San Marino Cup” commenta Francesco Cesarini Coordinatore Generale Fya Riccione “siamo partner di una manifestazione con oltre 2500 partecipanti in arrivo da quattro continenti, per l'8 luglio è in programma allo Stadio Comunale Nicoletti l'emozionante cerimonia d'apertura. I nostri ragazzi potranno misurarsi con i pari età in arrivo dagli Stati Uniti, dal Canada, dall'Oriente, dall'Africa e da tutta Europa. Questo impegno arriva dopo le settimane di Camp a Brentonico in Trentino con 40 partecipanti e quella di Valbonella. Inoltre” conclude Cesarini “come sempre va avanti fino a fine agosto il nostro apprezzato centro estivo “Summer Camp Fya Riccione” che fa base allo Stadio con bambini e bambine dai 5 ai 14 anni, mentre tutti i venerdì sera, insieme agli amici del Beach Arena, organizziamo i tre contro tre sulla sabbia, dove stiamo registrando un'altissima partecipazione con 70-80 partecipanti a serata”.