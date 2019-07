Calcio Eccellenza: colpaccio Del Duca Ribelle, arriva Indelicato dal Bellaria-Igea Marina

Sport

Bellaria Igea Marina

| 12:39 - 03 Luglio 2019

Alessio Indelicato con la maglia del Bellaria nello scorso campionato di Prima Categoria.

Colpo grosso del Del Duca Ribelle, neopromosso in Eccellenza (ha vinto la Coppa Italia). Il club ha tesserato bomber Alessio Indelicato, classe 1995, già nel settore giovanile del Rimini, nelle ultime stagioni al Bellaria in Eccellenza (18 gol in 21 partite), Fya Riccione (10 reti in 15 gare), Correggese (un gol in sei partite): in Emilia la sua esperienza si è dovuta interrompere a novembre per problemi familiari. Quindi Indelicato a dicembre 2018 è tornato al Bellaria (12 reti in 14 partite). Il 7 aprile scorso si è infortunato in Bellaria-Bakia al ginocchio e ora è pronto per la nuova stagione.

Si pensava che il bomber potesse restare al Bellaria-Igea Marina. “E' vero, anche il Bellaria mi voleva oltre ad altri club - dice il bomber - Mi è piaciuto il progetto del Del Duca Ribelle: sta nascendo una squadra competitiva e il club ha fatto di tutto per convincermi, più di tutte le altre società e di questo sono onorato. Sta allestendo una squadra molto competitiva".

Il direttore sportivo del club è Marco Ricci, nell'ultima stagione al Ronco. Il tecnico è il riconfermato Davide Momo Montanari.

E Marco Ricci? “Sono qui perché il Del Duca mi ha cercato parecchio e voglio mettermi totalmente a disposizione - dice il ds - . C’è tanta passione e voglia di fare bene, ringrazio tutto lo staff del Ronco, dal presidente a mister Maurizio Montalti a tutti i giocatori della scorsa stagione, ma adesso bisogna pensare alla nuova avventura”.