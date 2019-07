Cronaca

Rimini

09:20 - 03 Luglio 2019

Locale andato a fuoco a Rimini.

A fuoco nella notte il Marinero, locale in viale Vespucci 77 a Rimini. Le fiamme sono divampate verso le 4 del mattino. Il locale, gestito da un cittadino di origine egiziana, aveva chiuso alle 2. La serranda era alzata e la porta a vetri era chiusa. Il locale ha subito danni ingenti. Sul posto per i rilievi e la messa in sicurezza i Vigili del Fuoco. Sull'episodio indaga la Polizia. Non si esclude l'origine dolosa dell'incendio.