Incendio Misano, è in coma farmacologico la titolare dell'hotel

Attualità

Misano Adriatico

| 07:40 - 03 Luglio 2019

Intervento del 118 per soccorrere i feriti dell'incendio all'Hotel Augustus.

E' in coma farmacologico la titolare dell'hotel Augustus di Misano il cui tetto è andato a fuoco lunedì mattina. La donna si trova in ospedale a Cesena. Migliorano invece le condizioni del marito. Altre 5 persone rimaste intossicate sono state già dimesse, un'altra ha passato la notte in ospedale in via precauzionale. La struttura è stata dichiarata al momento inagibile, il comune ha emesso un'ordinanza di sospensione momentanea dell'attività. La proprietà sta avvisando i turisti che sarebbero dovuti arrivare nelle prossime settimane.