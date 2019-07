Petroltecnica, i lavoratori non mollano: seconda settimana di sit in davanti al Comune

Attualità

Coriano

| 17:41 - 02 Luglio 2019

Lavoratori del gruppo Rovereta e Petroltecnica, da martedì 25 giugno a rotazione davanti il comune di Coriano.

Martedì 2 luglio una delegazione di 25 lavoratori del gruppo Rovereta e Petroltecnica si è presentata davanti al Comune di Coriano, proseguendo l'iniziativa di mobilitazione avviata martedì 25 giugno. "Ci troviamo a dover manifestare ancora una volta per chiedere risposte sul perché la nostra azienda debba essere ancora chiusa per via di un’ordinanza", scrivono i manifestanti in una nota, accusando il sindaco Domenica Spinelli di ignorarli e di dare risposte "evasive e mai esaustive", rimarcando invece "la totale trasparenza dell'azienda". I lavoratori confidano nella mediazione della Prefettura e annunciano la prosecuzione dei sit-in davanti al Comune:"Siamo onesti lavoratori e rivogliamo il nostro lavoro, che ci spetta di diritto"!".