Si conoscono su Badoo, una 55enne diventa stalker: inviati 600 sms e 1200 telefonate

Bellaria Igea Marina

| 06:02 - 14 Luglio 2019

Donna chatta al telefono, foto di repertorio.

Si erano conosciuti online su Badoo, noto sito di incontri, ma la loro relazione sentimentale non sbocciò. Ora si ritrovano in tribunale: lei, una 55enne di Potenza, accusata di stalking; la vittima, un 46enne di Bellaria Igea Marina che da anni risiede all'estero. I due si conobbero tramite il noto sito di incontri alla fine dell'ottobre 2013, ma, secondo quanto denunciato dall'uomo, lei iniziò a essere assillante, tempestandolo di chiamate e di sms per convincerlo a una relazione in pianta stabile. Il 46enne presentò subito denuncia, l'8 novembre 2013, integrandola un mese dopo. A luglio non si è presentato all'udienza, presso il Tribunale di Rimini, nella quale è stato sentito uno dei Carabinieri che ha seguito le indagini. E' emerso che dal telefono della donna sono partite, in un mese e mezzo, 600 sms e 1200 telefonate. Ma lo stesso bellariese avrebbe contattato la 55enne, difesa dall'avvocato Valentina Baroni, con 500 sms e 1000 telefonate. La donna ha effettivamente perseguitato l'uomo, superando i limiti di un normale corteggiamento, oppure si è trattato effettivamente di una relazione non decollata? Nella prossima udienza saranno sentiti i due protagonisti della vicenda, che forniranno la loro versione dei fatti.