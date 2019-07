Rimini Calcio, tre obiettivi: mettere nero su bianco per D'Eramo, Casini e il portiere under

Sport

Rimini

| 16:32 - 02 Luglio 2019

Il centrocampista Riccardo Casini ormai del Rimini: si è svincolato dall'Arzachena.

E' cominciata questa mattina la tre giorni del ds del Rimini Sandro Cangini a Milano. Si aspetta la fumata bianca per, l'esterno-jolly dello Spezia: ci sarà l'incontro col ds ligure Angelozzi e il procuratore del giocatore, Vigorelli per la formalizzazione. L'affare è ormai dato per concluso. D'Eramo arriva in prestito.

Molto avanzata la trattativa anche per Riccardo Casini, il centrocampista svincolatosi dall'Arzachena. La due giorni di Milano servirà per affondare il colpo: anche in questo caso buone chance di successo. Un giocatore duttile, Casini, che può ricoprire più ruoli. In un centrocampo a tre, per esempio, può essere la mezzala destra, con Alimi a sinistra. Il procuratore del giocatore scuola Atalanta, Alberto Bergossi, ammette: “Per Alimi siamo a buon punto, non penso ci siano problemi”.

OVER Per Manuel Ferrani c'è stato un incontro col procuratore Mauro Cevoli interlocutorio riguardo un eventuale allungamento del contratto e si è parlato anche di Danso: pure il centrocampista di colore è in uscita. E in attacco? Cecconi per ora è un punto fermo, gli saranno affiancati una prima punta strutturata fisicamente e una seconda punta. Poi c'è la scommessa Fyda, ammesso e non concesso che non ceda alle lusinghe di club di categoria superiore.

UNDER Per il portiere si attende l'ok del Torino e del procuratore di Luca Gemello, Ulisse Savini. Lui o Simone Ghidotti (Fiorentina) dovrebbe essere il portiere under biancorosso. Col portiere under, e probabilmente un terzino under, la cerniera difensiva sarà over con Ferrani e mister X (Marchetti si accaserà altrove). Arlotti dovrebbe restare, così Guiebre ammesso che non gli sia trovata una sistemazione in categoria superiore.

Più squadre punteranno sull'Under in porta: per ora il Sud Tirol (via Nardi), la Fermana (ha tesserato il 1999 Mattia Palombo del Frosinone ma nella scorsa stagione ha collezionato 32 presenze con la maglia del Cassino in serie D), il Renate Giacomo Satalino (classe 1999) proveniente dal Sassuolo.Accostato al Rimini – come ad Albinoleffe e Imolese - il terzino della Roma, classe 1999, già nelle Nazionali Under 15, Under 16 ed Under 18 prima del recente esordio con l’Italia Under 20, impreziosito da un gol. Nel palmarès personale, due trofei conquistati con la Primavera della Roma: una Supercoppa (2016) ed una Coppa Italia (2017). Ma non pare, però, che rientri nei piani del club biancorosso.

LE ALTRE L'ex centrocampista del Santarcangelo Michele Valentini, classe '86, non rinnoverà il contratto con l'Imolese. In rossoblù ha collezionato 66 presenze nelle ultime due stagioni (con una promozione in C e il terzo posto raggiunto nell'ultimo strepitoso campionato): è pronto un contratto a Mantova.

ALLENATORI Simone Pavan si è accasato alla Vis Pesaro, l'Imolese punta su Federico Coppitelli, Roberto Baronio o Davide Mandelli, rispettivamente del settore giovanile di Torino, Napoli e Chievo.



SOCIETA' Intanto il gruppo Samorì attraverso il consulente faentino Giulio Mongardi nei prossimi giorni potrebbe convocare una conferenza stampa per illustrare il proprio progetto e rivelare le dinamiche della trattativa per ora tramontata (o congelata) con patron Giorgio Grassi.

ste.fe.