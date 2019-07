Basket RBR, l'ex campione Usa Larry Middleton nello staff tecnico. Fu giocatore di coach Bernardi

Sport

Rimini

| 22:50 - 02 Luglio 2019

Il secondo in piedi da sinistra con la maglia numero 4 è Larry Middleton. A destra Bernardi e Bucchi.

Mercoledì mattina si alzeranno i veli sullo staff tecnico della prima squadra di RBR e magari si saprà qualcosa di più sulla trattativa per il pivot Tommaso Rinaldi. L'appuntamento è fissato alle 11 al Peacock, nel cuore del Borgo San Giuliano, lo stesso locale dove un anno fa fu presentata ufficialmente l'avventura della Rinascita Basket Rimini.

E' annunciata una new entry accanto a caoch Massimo Bernardi e al suo assistente Simone Brugè. Si tratta di Larry Middleton, la guardia per due stagioni in biancorosso col Basket Rimini – tra il 1992 e il 1994, maglia numero 4 - con Massimo Bernardi allenatore, arrivato dopo il taglio di Eubanks. L'8 aprile 1993 Middleton ha realizzato il suo record di punti in Italia: 50 contro la Virtus Roma (109-102) con 11/14 al tiro da due e 6/11 da tre.

Malgrado la retrocessione in serie A2 della Marr, la guardia americana (è cittadino italiano) è rimasto a Rimini anche per la stagione 1993-1994 (Monini lo sponsor). In entrambe le annate riminesi l'asso americano chiuse con 26,3 punti di media. A Rimini Larry si infortunò al ginocchio andando sotto i ferri del dottor Lelli. Middleton, un giocatore che è rimasto nel cuore oltre che per le sue qualità tecniche anche per le sue qualità umane.Middleton ha smesso di giocare nel 2006 a Castelletto Ticino a 40 anni e ad Avellino ha fondato la Middleton Basketball School, scuola giovanile dove ha anche svolto l'attività di allenatore e istruttore. Probabile che a Middleton, sia affidata anche un ruolo tecnico in una delle formazioni giovanili d'Eccellenza. E' stato assistente allenatore della Nazionale U14 e si è occupato a Bellizzi, in provincia di Salerno, del settore giovanile. Larry è sempre rimasto legato a Rimini tanto da partecipare in estate a dei camp.