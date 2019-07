La 14esima edizione del torneo internazionale di pattinaggio di Riccione è da record con oltre 100 atleti

| 14:39 - 02 Luglio 2019

Sono più di mille gli atleti che hanno partecipato al 14° International Skate Trophy nello scorso fine settimana a Riccione. Nella gara internazionale di Gruppi Spettacolo e Pattinaggio Sincronizzato organizzata dal Pattinaggio Artistico Riccione, con il patrocinio del Comune di Riccione, autorizzata dal CEPA e dalla FISR gli atleti si sono esibiti in una location unica nel suo genere perché situata a pochi passi da viale Ceccarini, cuore mondano della Riviera romagnola.



La pista scoperta nei giardini Montanari in via Milano ha dato modo di assistere alle gare ad un folto pubblico rappresentato dai turisti che soggiornavano nella Perla Verde.

Due giorni di grande Spettacolo e di alto livello agonistico hanno visto scendere in campo anche squadre con titoli europei e/o mondiali. In totale 155 gruppi appartenenti a 75 società, provenienti da 6 nazioni (Italia, Estonia, Francia, Germania, Spagna) si sono contesi i 12 titoli in palio.



La società riccionese ha schierato ben 78 atleti, vincendo due medaglie: il bronzo per la categoria “Gruppi Show Promozionali” sulle note di “Notte a Rio “ con punti 35,10 (argento a Pattinatori Estensi con punti 37,10; la medaglia d’oro è andata alla società Artiskate di Verona con punti 40,60) e una medaglia d’argento per il Sincronizzato Seniores “Il Richiamo del Mare” con punti 45,50 (oro alla squadra campione del Mondo di Albinea con punti 51.80 e bronzo alla Francia con punti 41,70).

Nel Sincronizzato Juniores medaglia d’oro per il Sincro Roller di Bologna con punti 48,90 e ottimo 5° posto per il Sincro Riccione con punti 37,90 sulle note di “Katonga”.

Altra gara molto spettacolare è stata quella dei Quartetti. Con una perfomance quasi perfetta la medaglia d’oro è stata vinta dalle campionesse dell’Artiskate “Celebrity” che hanno ballato Piano concerto n. 3 con punti 58,10 seguite da Pattinatori Estensi con punti 53,10 Adige Buon Pastore di Verona con punti 50,90.

Per la categoria Piccoli gruppi medaglia d’oro Al Pattinaggio Artistico Conero di Ancona con punti 45,40, argento alla TGS 1900 Ober-Ramstadt – Germania con punti 41,90 e bronzo alla Spagna Club Patin Vagalume punti 41.

Ottimi piazzamenti per i quartetti dell’Asd Pattinaggio Artistico Riccione nella categoria più numerosa Quartetti Jeunesse: medaglia d’oro ancora alla società Artistiskate di Verona; tra le squadre riccionesi, 7° posto per in quartetto Winter, 12° posto per Spring, 18° posto per le Ragazze di Grease e 21° posto per le ragazze di Ricky.



Grande risultato per il quartetto “Autumn” con un prestigioso 7° nella categoria Quartetti Divisione Nazionale con punti 40 presentando “L’ombra di me stesso” e un buon 15° posto per il quartetto Heart sule note di Giuseppe Verdi. La categoria è stata vinta dal quartetto di Vigasio Verona con “L’albero della vita” (punti 45,20).

Nella categoria Piccoli Gruppi Divisione Nazionale la medaglia d’oro è andata alla Germania con punti 49,50; invece il Sincronizzato Promozionale è stato vinto dai pattinatori Estensi Ferrara con punti 39,20, buona prestazione anche per la quadra riccionese alla loro prima gara in assoluto.



Il Presidente Gigliola Mattei e tutto il consiglio direttivo ringraziano: “Tutte le società partecipanti, l’amministrazione comunale, tutti i volontari che hanno contribuito alla sorveglianza del Villaggio dello Sport e tutte le persone che hanno contribuito a rendere possibile la realizzazione di questo progetto portando il pattinaggio artistico fuori dai palazzetti per poter far conoscere questo meraviglioso sport a più persone possibili. Una menzione particolare al consigliere Mauro Alboni che ha curato tutto il servizio buffet offerto dalla società pattinaggio Riccione agli atleti e allenatori , all’interno del Villaggio dello sport”.