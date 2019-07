Carlo Cracco ai fornelli per la terza cena benefica di San Patrignano

Attualità

| 14:31 - 02 Luglio 2019

Carlo Cracco a San Patrignano.

Un menù interpretazione dell’estate, dove i sapori simbolo della bella stagione incontrano la semplicità dei profumi mediterranei. Appuntamento sabato 20 luglio a San Patrignano (ore 20.30) con Carlo Cracco per la terza cena benefica in cui gli ospiti avranno l’opportunità di cenare con i ragazzi della Comunità e deliziare il palato assaporando un intero menù creato per l’evento, il cui epilogo gourmet sarà il dessert firmato dal pastry chef Gino Fabbri.



IL MENU'



Anguria marinata, capasanta dorata e insalata di alghe

Rigatone alle vongole, erbe e limone candito

Spalla di vitello brasata, pomodoro, zucchine e basilico



“E’ sempre un piacere tornare a San Patrignano e avere la possibilità di fare qualcosa per aiutare i ragazzi. Accanto a loro si impara sempre a tornare con i piedi per terra, alle cose essenziali”. Queste le parole di chef Cracco aspettando la data del 20 luglio che segnerà un felice ritorno dopo il sold out registrato lo scorso anno.



I piatti del menù saranno accompagnati dai vini della cantina di San Patrignano, uno dei tanti settori di formazione professionale presenti nella struttura di recupero che dal 1978 offre un percorso gratuito a chi decide di uscire dalla tossicodipendenza.



Protagonisti della scena gastronomica italiana ed internazionale, Cracco e Fabbri duetteranno ai fornelli con il supporto della brigata di cucina di San Patrignano, una squadra composta da circa 80 giovani, organizzata come un piccolo esercito armato di passione e di tanta pazienza nello svolgimento delle molteplici lavorazioni richieste ogni giorno dalla preparazione delle pietanze. Il ricavato dalla serata servirà a coprire parte dei costi sostenuti per i pasti quotidiani dei 1300 ragazzi e ragazze ospiti di San Patrignano.



Costo cena: 85 euro a persona, 30 euro i ragazzi da 13 a 18 anni, gratis i bambini fino a 12 anni.

Sconto per i gruppi di minimo 6 adulti: euro 70 a persona

http://charitydinner.sanpatrignano.org/cena/carlo-cracco/