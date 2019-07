Tennis, Andruccioli ed Alberto Briolini in semifinale nel memorial 'Arnaldo Cicconetti'

Sport

Rimini

| 14:00 - 02 Luglio 2019

Il memorial Cicconetti alle semifinali.



Luca Andruccioli (Ct Casalboni) ed Alberto Briolini (Ct Rimini), quest’ultimo per il forfait del suo avversario, sono i primi semifinalisti del memorial “Arnaldo Cicconetti”, il torneo nazionale di 3° categoria in corso nell’omonimo Club riminese. Intanto raggiungono i quarti due giocatori locali, Matteo Peppucci e Mmassimiliano Agnello, in gran spolvero sui campi di casa, che hanno battuto nell’ordine Andrea Squadrani nel derby e Mauro Mayer. Per Andruccioli vittoria nel derby dei quarti del Ct Casalboni su Leonardo Ghelfi.

Ottavi: Matteo Peppucci (3.5)-Andrea Squadrani (3.3) 6-4, 6-4, Massimiliano Agnello (3.1, n.4)-Mauro Mayer (4.2) 6-2, 6-1. Quarti: Andruccioli (4.1)-Leonardo Ghelfi (3.1, n.3) 6-2, 1-6, 6-1.

CERVIA. Alberto Morolli (n.1) ed Alessandro Rondinelli (n.2), due giocatori del Ct Cervia, volano in semifinale nel torneo nazionale Open organizzato dal loro Club (1.000 euro di montepremi). Quarti: Morolli (2.4)-Umberto Crocetti Bernardi (2.5, n.8) 6-4, 3-6, 6-2, Michele Vianello (2.5, n.5)-Luigi Castelletti (2.6) 1-6, 6-2, 6-0, Federico Ruggeri (2.5, n.6)-Andrea Calogero (2.6) 6-3, 6-0, Alessandro Rondinelli (2.4, n.2)-Alessio Bulletti (2.5, n.7) 5-7, 6-4, 6-3. Intanto prosegue, sempre sui campi del Ct Cervia, il memorial “Mario Cortesi”, il torneo di 3°. Maschile, 2° turno: Paolo Barzanti (Nc)-Alessio Bigoni (4.6) 6-2, 6-0. Turno qualificazione: Piero Mainardi (4.4, n.1)-Antonio Babini (Nc) 1-1 e ritiro, Massimo Freguglia (Nc)-Andrea Ottani (4.5, n.4) 6-4, 7-6, Renzo Faedi (Nc)-Francesco Mazzotti (4.5, n.3) 6-1, 6-1.