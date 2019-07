Comune di Rimini cerca gestore per il bar della nuova piazza Malatesta

Attualità

Rimini

| 13:58 - 02 Luglio 2019

Fabbricato a uso bar di piazza Malatesta a Rimini.

Il Comune di Rimini cerca un gestore per il chiosco bar di piazza Malatesta, nel giardino del castello. Non ci sarà una bando per la concessione del servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, quanto una procedura negoziata con lettera di invito. Il fabbricato a uso bar verrà consegnato al concessionario senza attrezzature e arredamento che, alla scadenza della concessione, dovranno essere rimossi. La gestione durerà 8 anni dalla data di stipula del contratto, salvo esecuzione anticipata in via d'urgenza dello stesso e fatte salve le ipotesi di anticipata cesazione previste dallo schema di concessione-contratto e dalle normative vigenti. Per ogni anno di gestione, il concessionario verserà al Comune di Rimini canone di 8000 euro al netto di iva e di altre imposte, con il divieto di cedere a terzi la gestione oggetto della concessione. Termine ultimo per presentare le offerte le 23 del 12 luglio 2019.