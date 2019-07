Riccione, 25 anni di attività e nuova sede. Il compleanno di Propesca

Attualità

Riccione

| 10:56 - 02 Luglio 2019

Per festeggiare il 25esimo anno di attività, Gigi Facondini e Luca Tontini hanno deciso di rinnovare ancora una volta la loro attività, con una nuova sede in Via Dei Mille 21. “Abbiamo scelto di avvicinarci al porto canale”, spiegano i titolari del Propesca Riccione, inaugurato nell’ormai lontano 1995, “per essere più visibili e intercettare meglio i tanti turisti appassionati di pesca che ogni anno arrivano a Riccione e magari non conoscono le tante opportunità che ci sono in zona. Prima di tutto il mare: si può ad esempio pescare da riva e dal molo, ma anche affittare delle piccole imbarcazioni o salire a bordo di barche già attrezzate per vivere un’esperienza di pesca d’altura davvero entusiasmante. In tanti, infatti, ci chiedono informazioni su queste escursioni, ma anche consigli su laghi e fiumi della zona, sia per chi vuole partecipare a qualche gara competitiva, sia chi desidera passare qualche ora di relax, divertendosi”. Il nuovo negozio, inaugurato sabato 29 giugno, è già arredato e allestito con canne, mulinelli e attrezzature varie delle migliori marche italiane e straniere, e come sempre, offre il servizio di “esche fresche” per il mare e le acque dolci. “Siamo da oltre 24 anni sul mercato e siamo felici di poter investire ancora a Riccione, anche se il cantiere del TRC e quello del nuovo sottopasso di viale Ceccarini si sono fatti sentire”, ammettono i titolari. “Crediamo che questo trasloco e soprattutto la nuova sede ci daranno ancora tante soddisfazioni”.