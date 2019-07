Cinema e teatro a Morciano, torna l’appuntamento con ‘Di sotto alle otto’

Eventi

Un’altra settimana all’insegna di cinema e teatro a Morciano di Romagna. Torna l’appuntamento con ‘Di sotto alle otto’, la rassegna che farà tappa fino al mese di agosto nella cornice di piazza Garibaldi, nel cuore dello storico borgo. Mercoledì 3 luglio, alle 21.15, la piazza si trasformerà in un cinema all’aperto: in programma c’è la proiezione di “Captain Fantastic”, film del 2016 con Viggo Mortensen nei panni di un padre fuori dagli schemi che ha vissuto in isolamento con la sua famiglia per oltre un decennio, lontano dalla moderna e consumistica società.

Giovedì 4 luglio, invece, dalle 20.30, spazio alla creatività dei più piccoli con “Una maestra a carattere mobile”: un laboratorio di letterpress e legatoria dedicato ai bambini di tutte le età. A seguire, alle 22, “Il Teatro delle dodici lune” porterà in scena “Di pinocchio… l’avventura”. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.